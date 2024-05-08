Яйца в рационе: может ли этот продукт вызывать прыщи и высыпания?

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Почему яйца могут вызывать прыщи: разбираемся с мифами

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Яйца - это не только белок и питательные вещества, но и источник споров о том, способны ли они вызвать прыщи. Некоторые люди утверждают, что яйца - это беспроблемный продукт, в то время как другие убеждены в том, что их потребление негативно сказывается на состоянии кожи. Давайте разберемся вместе с порталом bebeautiful.in.

Почему яйца могут вызывать прыщи: разбираемся с мифами
Фото: flickr.com by Майкл Матузак is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Влияние содержания йода

Содержание йода в яйцах может оказать косвенное влияние на появление прыщей. Этот микроэлемент помогает выводить токсины из организма, в том числе и фтор, который может спровоцировать акне. Однако, избыток йода может привести к появлению новых проблем на коже.

Прогестерон и его избыток

Яйца богаты прогестероном, который, в избытке, может нарушить естественный баланс гормонов в организме, спровоцировав появление прыщей.

Перенасыщение биотином

Биотин, хоть и полезен для кожи и волос, в избытке может стимулировать гиперкератоз, что является одной из причин появления акне.

Как узнать, вызывают ли яйца появление прыщей?

Если вы подозреваете, что яйца могут быть причиной вашего акне, попробуйте исключить их из рациона на несколько недель и наблюдайте за изменениями. Если прыщи исчезают, возможно, кожа действительно реагируете на этот продукт. Однако, если проблема не решается, стоит обратиться к дерматологу для дальнейших рекомендаций.

Итак, яйца могут быть вполне полезны для многих аспектов здоровья, но если вы страдаете от акне, возможно, стоит обратить внимание на свое потребление этого продукта.

Топ продукты от прыщей | Питание при акне | Акне диета
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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