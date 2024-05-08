АО "Макфа" приватизирована по решению суда

В деле о национализации АО "Макфа" поставлена точка

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении имущества "Макфы" и связанных компаний в доход государства.

Фото: Елена Галабаева

Решение суда принято к немедленному исполнению. Адвокат ответчиков Игорь Трунов сообщил, что решение будет обжаловано в установленные сроки. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, журналистов сначала допустили, но затем попросили удалиться. Генпрокуратура РФ требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов не прекратили заниматься бизнесом и владели группой коммерческих компаний. Управление бизнес-активами осуществлялось через родственников и доверенных лиц.

"Макфа" является одним из топ-5 мировых производителей макаронных изделий и входит в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.