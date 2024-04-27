Минфин России рассмотрит исключение из льготной ипотеки семей с высокими доходами

РБК: Минфин рассмотрит исключение из льготной ипотеки семей с высокими доходами

2:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти России активно обсуждают изменения в программе семейной ипотеки, чтобы сделать её более адресной и эффективной.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Введение ограничений по доходу рассматривается как способ исключить из программы тех, кто может позволить себе кредитование по рыночным ставкам. Например, замминистра финансов Иван Чебесков упомянул, что льготная ставка может быть не нужна людям с зарплатой 500 тыс. рублей в месяц, так как они могут позволить себе обычные рыночные условия.

Семейная ипотека предоставляет ставку в 6% годовых, что значительно ниже средней ставки по рынку (16,8-16,9%). Эта программа ориентирована на семьи с детьми, включая тех, кто имеет двоих и более несовершеннолетних детей или тех, кто стал родителем с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Она позволяет приобретать жилье в новостройках или строить жилой дом, с минимальным первоначальным взносом 20% и предельной суммой кредита до 12 млн рублей в крупных метрополиях и до 6 млн рублей в других регионах, сообщает РБК.

Продление программы до 2030 года, предложенное Президентом Владимиром Путиным, подразумевает сохранение льготной ставки для семей с детьми до шести лет. Также ведется обсуждение увеличения ставки для семей с более старшими детьми и возможности расширения программы на вторичный рынок жилья. Однако, по словам Чебескова, Минфин и Минстрой выступают против включения вторичного жилья в программу, хотя Минтруд рассматривает это как способ стимулировать демографический рост в регионах без нового жилья.

Банк России, в лице его главы Эльвиры Набиуллиной, выражает необходимость сделать программу более целенаправленной после её продления. Упор на адресную поддержку позволит сократить общую долю льготной ипотеки на рынке, что является стратегической целью регулятора в свете необходимости укрепления денежно-кредитной политики.