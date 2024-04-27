Протесты жителей Венеции: почему введение курортного сбора вызывает недовольство

В Венеции недовольны курортным сбороб

Жители Венеции выразили свое несогласие с введением курортного сбора, сообщает The Guardian. Они заявили о намерении провести акции протеста в случае принятия такой меры.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

По мнению местных жителей, власти города превращают Венецию в тематический парк. Введение курортного сбора, по их мнению, необходимо для защиты объекта всемирного наследия ЮНЕСКО от негативных последствий массового туризма.

Ранее депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов заявил в эфире "Радиоточки НСН", что предложенный курортный сбор в размере 100 рублей в Санкт-Петербурге будет направлен на развитие туристической инфраструктуры культурной столицы, и он не считает, что такая минимальная плата отпугнет туристов.