Протесты жителей Венеции: почему введение курортного сбора вызывает недовольство

Жители Венеции выразили свое несогласие с введением курортного сбора, сообщает The Guardian. Они заявили о намерении провести акции протеста в случае принятия такой меры.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0