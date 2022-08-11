Bloomberg: куда ни глянь, Путин побеждает на всех энергорынках

Объёмы производства российской нефти растут, цены стабильны, страны ОПЕК Россию поддерживают. В общем, куда ни глянь, везде Россия и её президент одерживают победы. А вот европейцы уже с октября почувствуют на себе новые цены на электроэнергию.

Какой индикатор ни посмотришь, президент Владимир Путин одерживает победу на энергетических рынках, отмечает американское агентство Bloomberg. Россия ежедневно зарабатывает сотни миллионов долларов — сей факт давно уже не даёт покоя американской и европейской прессе.

А в ноябре вступят в силу новые санкции против российской нефти. И европейские правительства окажутся перед тяжёлым выбором, отмечает агентство.

Заметим, что это исключительно их выбор. Коль скоро страны Евросоюза ввели эмбарго на импорт нефти из России (ограничения касаются морских перевозок), то, стало быть, понимают, что делают.

Но авторов Bloomberg интересует не столько то, сколько гражданам европейских государств придётся платить за электроэнергию. Куда больше их занимает вопрос, сколько Россия зарабатывает на поставках энергоносителей.

В частности, отмечается, что в июле объём добычи нефти российскими компаниями дошёл почти до 10,8 млн баррелей в день. А это совсем немного недотягивает до январских 11 млн баррелей.

Россия нашла новых покупателей для своей нефти. Большая часть тех объёмов, от которых отказалась Европа, теперь идёт

в Индию,

Турцию

и ряд государств Ближнего Востока.

Напомним, что значительно нарастала объёмы покупаемых в России нефтепродуктов (в первую очередь, мазута) Саудовская Аравия.

Да и далеко не все европейские страны отказываются от импорта российской нефти. А некоторые, например, Италия, даже наращивают объёмы, стараясь запастись перед вступлением в силу эмбарго.

Ещё недавно России приходилось продавать нефть со скидкой, чтобы привлечь новых покупателей. Но сейчас цены выровнялись, найдены новые трейдеры, которые охотно покупают российскую нефть.

Ещё один показатель — политический. Западные страны ожидали, что ОПЕК разорвёт отношения с Россией. И, соответственно, нарастит поставки нефти, как того желали бы в Евросоюзе и в США.

Но в итоге после визита в Саудовскую Аравию президента США Джозефа Байдена туда прибыл российский вице-премьер Александр Новак. А спустя несколько дней после его поездки участники ОПЕК+ объявили о "крохотном" (как отметили в Bloomberg) увеличении добычи нефти.

Публично европейские политики по-прежнему призывают к "твёрдости и единству". Хотя прекрасно осознают, какими проблемами грозит их странам отказ от поставок энергоресурсов из России.

Отметим, что пока только правительство Венгрии не пытается делать вид, будто страна обойдётся без поставок из России. За что венгерского премьер-министра Виктора Орбана некоторые европейские издания уже объявили "троянским конём Путина".

Хотя, надо заметить, жители соседних с Венгрией государств едут на тамошние бензоколонки, потому что бензин на них существенно дешевле, чем в их странах. Из-за этого в Венгрии даже вводят ограничения для иностранцев. Интересно, почему так происходит? Это во многом риторический вопрос.

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