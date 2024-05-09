Учёные переписали законы природы: новая теория для пористых материалов может революционизировать технологии

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Учёные разработали "Универсальный закон Мюррея" для пористых материалов

0:59
Наука

Исследователи из Группы наноинженерии Центра графена в Кембридже разработали новую теорию, названную "Универсальный закон Мюррея", которая позволяет применять принципы эффективного перемещения жидкостей в природных васкулярных системах к синтетическим пористым материалам.

Учёные разработали "Универсальный закон Мюррея" для пористых материалов
Фото: Самарский университет

Эта концепция расширяет принципы оригинального "Закона Мюррея" 1926 года, охватывая различные типы транспортировки, включая ламинарное течение, диффузию и ионную миграцию, и адаптирована к порам любой формы. Практическая проверка новой теории была выполнена на аэрогелях из графена и пористых газовых датчиках, демонстрируя значительное улучшение в эффективности потоков.

Результаты, опубликованные в журнале Nature Communications, представляют собой значительный прогресс в разработке функциональных материалов для применений, таких как хранение энергии, катализ и сенсорика.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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