Учёные переписали законы природы: новая теория для пористых материалов может революционизировать технологии

Учёные разработали "Универсальный закон Мюррея" для пористых материалов

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Группы наноинженерии Центра графена в Кембридже разработали новую теорию, названную "Универсальный закон Мюррея", которая позволяет применять принципы эффективного перемещения жидкостей в природных васкулярных системах к синтетическим пористым материалам.

Фото: Самарский университет

Эта концепция расширяет принципы оригинального "Закона Мюррея" 1926 года, охватывая различные типы транспортировки, включая ламинарное течение, диффузию и ионную миграцию, и адаптирована к порам любой формы. Практическая проверка новой теории была выполнена на аэрогелях из графена и пористых газовых датчиках, демонстрируя значительное улучшение в эффективности потоков.

Результаты, опубликованные в журнале Nature Communications, представляют собой значительный прогресс в разработке функциональных материалов для применений, таких как хранение энергии, катализ и сенсорика.