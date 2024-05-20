Расширение страхового покрытия в бизнес-центрах и ТРЦ: влияние диверсий и терроризма

Владельцы коммерческой недвижимости расширяют страховку от диверсий

1:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

В сегменте коммерческой недвижимости, включающем бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы и другие объекты, наблюдается увеличение спроса на расширение страхового покрытия. Участники страхового рынка сообщили "Российской Газете", что в особенности это касается включения рисков диверсий и терроризма.

Фото: mos.ru by М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Страховщики отмечают, что уровень страхования в этом сегменте достаточно высок как в крупных городах, так и по всей стране. Это связано с тем, что коммерческие объекты часто служат залоговым обеспечением для банковских кредитов, делая страхование необходимым.

Спрос на страховые услуги со стороны владельцев и арендаторов коммерческой недвижимости остаётся стабильным. После теракта в "Крокус Сити Холле" было зафиксировано незначительное увеличение интереса к страхованию, но общий спрос существенно не изменился. Однако, как подчеркнула председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина, большая часть ТЦ была застрахована от основных имущественных рисков (пожар, залив, противоправные действия третьих лиц) ещё до теракта.

Начальник управления андеррайтинга по страхованию имущества юридических лиц СК "Согласие" Кирилл Обухов отметил, что крупные страховые события заставляют компании переосмысливать необходимость страхования. В первые одну-две недели после значительного убытка наблюдается рост запросов на условия страхования, хотя они не всегда приводят к заключению договоров.

По словам начальника управления страхования ответственности "Ингосстраха" Дмитрия Шишкина, изменений в спросе на страхование после теракта не было замечено.