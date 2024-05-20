Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Британец перенёс сердечный приступ и оказался в чужой страны без денег
Собирать клубнику в вёдро - неправильное решение
Как водители невольно ускоряют износ коробки передач
Эксперты назвали самые разговорчивые породы кошек
Китай налаживает экономическое сотрудничество с Подмосковьем
Простой апельсиновый пирог: нежное тесто с тонким цитрусовым ароматом
Максим Фадеев анонсировал возвращение группы SEREBRO с новым составом
Восемь способов борьбы с воспалением кожи в летнее время
Эмин Агаларов выступил с благотворительным концертом в Дербенте
Расширение страхового покрытия в бизнес-центрах и ТРЦ: влияние диверсий и терроризма

Владельцы коммерческой недвижимости расширяют страховку от диверсий

1:48
Страхование

В сегменте коммерческой недвижимости, включающем бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы и другие объекты, наблюдается увеличение спроса на расширение страхового покрытия. Участники страхового рынка сообщили "Российской Газете", что в особенности это касается включения рисков диверсий и терроризма.

Владельцы коммерческой недвижимости расширяют страховку от диверсий
Фото: mos.ru by М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Страховщики отмечают, что уровень страхования в этом сегменте достаточно высок как в крупных городах, так и по всей стране. Это связано с тем, что коммерческие объекты часто служат залоговым обеспечением для банковских кредитов, делая страхование необходимым.

Спрос на страховые услуги со стороны владельцев и арендаторов коммерческой недвижимости остаётся стабильным. После теракта в "Крокус Сити Холле" было зафиксировано незначительное увеличение интереса к страхованию, но общий спрос существенно не изменился. Однако, как подчеркнула председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина, большая часть ТЦ была застрахована от основных имущественных рисков (пожар, залив, противоправные действия третьих лиц) ещё до теракта.

Начальник управления андеррайтинга по страхованию имущества юридических лиц СК "Согласие" Кирилл Обухов отметил, что крупные страховые события заставляют компании переосмысливать необходимость страхования. В первые одну-две недели после значительного убытка наблюдается рост запросов на условия страхования, хотя они не всегда приводят к заключению договоров.

По словам начальника управления страхования ответственности "Ингосстраха" Дмитрия Шишкина, изменений в спросе на страхование после теракта не было замечено.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.

Концерт Верки Сердючки в Киеве: скандал из-за старых хитов на русском
В ГИБДД раскрыли, как штрафуют водителей, обгоняющих патрульные машины
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку
Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"
Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Пару минут и лопата снова острая: этот дедовский метод поможет наточить инструмент — он восходит к временам кузнецов
Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Последние материалы
Простой апельсиновый пирог: нежное тесто с тонким цитрусовым ароматом
Максим Фадеев анонсировал возвращение группы SEREBRO с новым составом
Восемь способов борьбы с воспалением кожи в летнее время
Эмин Агаларов выступил с благотворительным концертом в Дербенте
Дизайнер назвал ошибки, которые испортят любой ремонт
В какие дни не стоит ездить в Китай
Эволюция теста разгона от 0 до 100 км/ч: как он стал золотым стандартом в индустрии
Что делать при потере полиса ОСАГО: как получить дубликат и куда обращаться
Главное, не допустить лук расти в высоту
Салат из огурцов и редиса с необычной сметанной заправкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников