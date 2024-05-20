Простые привычки, убивающие вашу коробку передач: узнайте, что вы делаете не так

Как водители невольно ускоряют износ коробки передач

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Многие водители, даже не подозревая об этом, способствуют ускоренному износу коробки передач своих автомобилей. Основная причина этого — привычка держать руку на рычаге переключения передач во время движения.

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Такое действие создаёт постоянную нагрузку на механизмы коробки, что приводит к быстрому износу вилок переключения, синхронизаторов и подшипников. Кроме того, это может привести к ослаблению креплений или деформации самого рычага.

Также вредная привычка ограничивает свободу движений водителя, что в экстренной ситуации может стать причиной затрудненной реакции. К другим вредным привычкам относятся опирание на педаль сцепления и удержание её в нажатом состоянии, что также ведет к износу.

В случае автоматических коробок передач, важно не менять передачи до полной остановки и использовать ручной тормоз на парковке, чтобы избежать повышенной нагрузки на трансмиссию.