Простые привычки, убивающие вашу коробку передач: узнайте, что вы делаете не так

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Как водители невольно ускоряют износ коробки передач

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Авто

Многие водители, даже не подозревая об этом, способствуют ускоренному износу коробки передач своих автомобилей. Основная причина этого — привычка держать руку на рычаге переключения передач во время движения.

Как водители невольно ускоряют износ коробки передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0

Такое действие создаёт постоянную нагрузку на механизмы коробки, что приводит к быстрому износу вилок переключения, синхронизаторов и подшипников. Кроме того, это может привести к ослаблению креплений или деформации самого рычага.

Также вредная привычка ограничивает свободу движений водителя, что в экстренной ситуации может стать причиной затрудненной реакции. К другим вредным привычкам относятся опирание на педаль сцепления и удержание её в нажатом состоянии, что также ведет к износу.

В случае автоматических коробок передач, важно не менять передачи до полной остановки и использовать ручной тормоз на парковке, чтобы избежать повышенной нагрузки на трансмиссию.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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