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Узнали, на каких российских курортах сильнее всего подорожало жильё за год

Среди курортов России самое дорогое жильё — в Сочи: свыше 428 тысяч ₽/м²

1:05
Недвижимость

За год жильё сильно подорожало во всех курортных регионах России, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на анализ, проведённый "Яндекс.Недвижимостью".

Среди курортов России самое дорогое жильё — в Сочи: свыше 428 тысяч ₽/м²
Фото: Официальный портал города-курорта Сочи is licensed under public domain

Северный Кавказ

Кисловодск

  • вторичное жильё - 155 тысяч рублей за квадратный метр (+30%)
  • загородная недвижимость — 106 тысяч рублей за м² (+40%)

Ставрополь

  • новостройки — 111 тысяч рублей за "квадрат" (+18%)

Краснодарский край

Сочи

  • новостройки — 428,4 тысячи ₽/м² (+18%)
  • вторичное жильё - 282 тысяч рублей за квадратный метр (+5,2%)

Алтайский край

  • новостройки — "квадрат" стоит 137 тысяч рублей (+34,2%)

Калининградская область

  • новостройки — около 136 тысяч рублей за квадратный метр (+24,7%)

Доходы жителей курортных городов сильно отстают от устремившихся ввысь цен на жильё — в Сочи оно признано самым недоступным в России.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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