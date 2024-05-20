Узнали, на каких российских курортах сильнее всего подорожало жильё за год
Среди курортов России самое дорогое жильё — в Сочи: свыше 428 тысяч ₽/м²
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За год жильё сильно подорожало во всех курортных регионах России, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на анализ, проведённый "Яндекс.Недвижимостью".
Фото: Официальный портал города-курорта Сочи is licensed under public domain
Северный Кавказ
Кисловодск
- вторичное жильё - 155 тысяч рублей за квадратный метр (+30%)
- загородная недвижимость — 106 тысяч рублей за м² (+40%)
Ставрополь
- новостройки — 111 тысяч рублей за "квадрат" (+18%)
Краснодарский край
Сочи
- новостройки — 428,4 тысячи ₽/м² (+18%)
- вторичное жильё - 282 тысяч рублей за квадратный метр (+5,2%)
Алтайский край
- новостройки — "квадрат" стоит 137 тысяч рублей (+34,2%)
Калининградская область
- новостройки — около 136 тысяч рублей за квадратный метр (+24,7%)
Доходы жителей курортных городов сильно отстают от устремившихся ввысь цен на жильё — в Сочи оно признано самым недоступным в России.
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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру