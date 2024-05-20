Узнали, на каких российских курортах сильнее всего подорожало жильё за год

Среди курортов России самое дорогое жильё — в Сочи: свыше 428 тысяч ₽/м²

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За год жильё сильно подорожало во всех курортных регионах России, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на анализ, проведённый "Яндекс.Недвижимостью".

Фото: Официальный портал города-курорта Сочи is licensed under public domain

Северный Кавказ

Кисловодск

вторичное жильё - 155 тысяч рублей за квадратный метр (+30%)

загородная недвижимость — 106 тысяч рублей за м² (+40%)

Ставрополь

новостройки — 111 тысяч рублей за "квадрат" (+18%)

Краснодарский край

Сочи

новостройки — 428,4 тысячи ₽/м² (+18%)

вторичное жильё - 282 тысяч рублей за квадратный метр (+5,2%)

Алтайский край

новостройки — "квадрат" стоит 137 тысяч рублей (+34,2%)

Калининградская область

новостройки — около 136 тысяч рублей за квадратный метр (+24,7%)

Доходы жителей курортных городов сильно отстают от устремившихся ввысь цен на жильё — в Сочи оно признано самым недоступным в России.