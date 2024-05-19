Анастасия Костенко показала маленького сына: "Сегодня Ярославчику ровно 2 месяца"

Анастасия Костенко отпраздновала 2 месяца со дня рождения сына

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Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала о радости материнства, которая превосходит все трудности.

Фото: https://www.instagram.com/kostenko.94 by Инстаграм Анастасии Костенко is licensed under public doman

Костенко опубликовала в "Инстаграме"* видео с крошечным сыном на руках. Кадры она сопроводила песней группы "Чай вдвоём" "Сынок".

"Сегодня Ярославчику ровно 2 месяца, и я все также удивляюсь, как быстро несётся время", — написала под видео Анастасия.

Жена спортсмена призналась, что ей бывает сложно, однако ничего в своей жизни ей не хотелось бы изменить.

Ранее Анастасия Костенко нанесла дочерям яркий макияж.

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