Анастасия Костенко показала маленького сына: "Сегодня Ярославчику ровно 2 месяца"

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала о радости материнства, которая превосходит все трудности.
Костенко опубликовала в "Инстаграме"* видео с крошечным сыном на руках. Кадры она сопроводила песней группы "Чай вдвоём" "Сынок".
"Сегодня Ярославчику ровно 2 месяца, и я все также удивляюсь, как быстро несётся время", — написала под видео Анастасия.
Жена спортсмена призналась, что ей бывает сложно, однако ничего в своей жизни ей не хотелось бы изменить.
Ранее Анастасия Костенко нанесла дочерям яркий макияж.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.