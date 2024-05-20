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В 2028 году отправят марсоход на красную планету, чтобы бурить её в поисках жизни

NASA и ESA подписали соглашение о совместной марсианской миссии в 2028 году

1:34
Наука

NASA и ESA подписали соглашение о совместной марсианской миссии ExoMars Rosalind Franklin, которая стартует в 2028 году. Об этом оба агентства сообщили в четверг.

NASA и ESA подписали соглашение о совместной марсианской миссии в 2028 году
Фото: ESO by G. Hudepohl is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

Главная цель экспедиции — поиск следов древней жизни на красной планете. В том, что она там была, учёные почти не сомневаются — те аппараты, что уже исследуют Марс, находят всё больше доказательств.

Построенный совместными усилиями марсоход "Розалинда Франклин" будет оснащён буром, способным поднимать керны с глубины до двух метров под поверхностью красной планеты. Лёд и горные породы там представляют особенный интерес, поскольку надёжно защищены от космической радиации и перепадов температур.

"Уникальные возможности марсохода "Розалинда Франклин" по бурению и бортовая лаборатория для исследования образцов имеют выдающуюся научную ценность для поиска человечеством доказательств существования жизни на Марсе в прошлом", — заявила Никола Фокс, заместитель администратора Управления научных миссий в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

В кооперации с Немецким аэрокосмическим центром DLR и Французским космическим агентством CNES NASA предоставит ключевые компоненты для основного научного прибора марсохода — анализатора органических молекул грунта Марса — и радиоизотопные источники энергии. Кроме того, американцы берут на себя доставку марсохода на красную планету.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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