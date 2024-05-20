Собирать урожай клубники не стоит в вёдра. Вот почему

При сборе урожая клубники, многие садоводы и фермеры сталкиваются с проблемой – как правильно хранить и транспортировать собранную ягоду. И часто, в поисках удобного и быстрого способа, они складывают ее в вёдра. Но почему это может быть неправильным решением?
Во-первых, клубника – это очень нежная и хрупкая ягода. Она имеет мягкую структуру и тонкую кожицу, которая легко повреждается при сильном давлении или трении. При складывании в вёдра, ягоды могут сдавить друг друга, что приведёт к повреждению их внешнего вида и качества. Кроме того, при транспортировке вёдер с клубникой, они могут сильно вибрировать, что также может повредить ягоды.
Во-вторых, при складывании клубники в вёдра, она может начать выделять сок. Это происходит из-за того, что ягоды находятся в сжатом состоянии и могут повреждаться. Выделение сока приводит к увлажнению ягод и созданию благоприятной среды для развития бактерий и плесени. В результате, клубника может быстро испортиться и стать непригодной для употребления.
Кроме того, при складывании клубники в вёдра, она может попадать под действие прямых солнечных лучей. Это также может привести к увлажнению ягод и их перегреву, что негативно сказывается на качестве и сроке хранения.
Также, стоит учитывать, что при складывании клубники в вёдра, она может быть подвержена механическим повреждениям. Например, при переноске вёдер, они могут ударяться друг о друга или о поверхность, что может привести к повреждению ягод.
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