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Британский турист в Мексике: сердце остановилось, страховая не покрыла лечение

Британец перенёс сердечный приступ и оказался в чужой страны без денег

0:58
Туризм

Британский турист перенёс сердечный приступ во время отпуска в Мексике и оказался в больнице без средств на лечение, сообщает Daily Mail.

Британец перенёс сердечный приступ и оказался в чужой страны без денег
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Уточняется, что страховая компания отказалась оплатить лечение 59-летнего отца двоих детей Тревора Дили. Он потерял сознание 11 мая в Канкуне и до сих пор не пришел в себя. Врачи местной больницы наблюдают за его состоянием, но счета за их услуги продолжают расти.

"Он находится в критическом состоянии, а больница требует оплату. Это очень трудное время для нас всех", — рассказала родственница Дили.

Сейчас они собирают деньги, чтобы оплатить его пребывание в больнице.

Ранее индийского туриста нашли без признаков жизни на вершине острова Ко Лан, неподалеку от тайского курорта Паттайя. Он был одет в белую рубашку и черные штаны, а рядом лежал бело-голубой шарф.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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