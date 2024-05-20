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Более 10 тысяч новых рабочих мест появится в Подмосковье благодаря китайским инвесторам

Китай налаживает экономическое сотрудничество с Подмосковьем

1:28
Экономика

Подмосковье активно привлекает новых инвесторов для замены ушедших после введения санкций, с особым акцентом на Китай.

Китай налаживает экономическое сотрудничество с Подмосковьем
Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия" is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В октябре прошлого года делегация Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым посетила Китай. В результате было принято решение о перезапуске автомобильного завода "Мерседес" в индустриальном парке Есипово китайскими инвесторами. Недавно делегация снова вернулась из КНР с новым инвестиционным портфелем.

Китай стал ключевым партнером Подмосковья: почти 40% товарооборота региона с зарубежными странами приходится на Китай. Подмосковный экспорт в Китай также растет, занимая второе место среди стран-импортеров. Недавние переговоры с китайскими инвесторами включали встречи с автопроизводителями и производителями транспортных контейнеров, автокомпонентов, промышленных роботов и медицинских изделий.

Китайские партнеры готовы предоставлять рабочие места местным жителям, а Подмосковье поддерживает их в подготовке кадров. Рассматривается создание отдельного индустриального парка для китайских инвесторов, сообщает "Российская газета".

Инвестиционная политика Подмосковья обеспечивает максимальное содействие китайским инвесторам, что привлекает значительные инвестиции и способствует созданию более 10 тысяч новых рабочих мест в регионе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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