Более 10 тысяч новых рабочих мест появится в Подмосковье благодаря китайским инвесторам

Китай налаживает экономическое сотрудничество с Подмосковьем

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Подмосковье активно привлекает новых инвесторов для замены ушедших после введения санкций, с особым акцентом на Китай.

Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия" is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В октябре прошлого года делегация Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым посетила Китай. В результате было принято решение о перезапуске автомобильного завода "Мерседес" в индустриальном парке Есипово китайскими инвесторами. Недавно делегация снова вернулась из КНР с новым инвестиционным портфелем.

Китай стал ключевым партнером Подмосковья: почти 40% товарооборота региона с зарубежными странами приходится на Китай. Подмосковный экспорт в Китай также растет, занимая второе место среди стран-импортеров. Недавние переговоры с китайскими инвесторами включали встречи с автопроизводителями и производителями транспортных контейнеров, автокомпонентов, промышленных роботов и медицинских изделий.

Китайские партнеры готовы предоставлять рабочие места местным жителям, а Подмосковье поддерживает их в подготовке кадров. Рассматривается создание отдельного индустриального парка для китайских инвесторов, сообщает "Российская газета".

Инвестиционная политика Подмосковья обеспечивает максимальное содействие китайским инвесторам, что привлекает значительные инвестиции и способствует созданию более 10 тысяч новых рабочих мест в регионе.