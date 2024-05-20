Язык без костей: какие породы кошек признаны самыми разговорчивыми

Кошки — это чувствительные существа, которые наслаждаются компанией человека. Однако существуют породы, которые предпочитают проводить со своими хозяевами все свое время.
Эти породы обычно отличаются особой привязанностью к людям и не требуют особых причин для этого. Поэтому важно быть готовым к тому, что приобретение определенной породы кошки может означать постоянный запрос внимания.
Сегодня рассмотрим несколько из самых популярных пород, которые выделяются своей общительностью и активностью.
Ориентальная кошка
Эта порода всегда находится в поиске компании, будь то игра или просто присутствие. Ориентальные кошки также легко поддаются дрессировке.
Бенгальская кошка
Эта порода известна своей энергичностью и стремлением к привлечению внимания.
Бурма
Представители этой породы выглядят очаровательно, а их голос отличается нежностью. Они избегают конфликтов и не способны причинить вред.
Но также существуют и другие породы кошек, которые также нуждаются в постоянной любви и внимании. Среди них можно выделить балканских и бирманских кошек, а также египетских мау.
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