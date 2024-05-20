Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Британец перенёс сердечный приступ и оказался в чужой страны без денег
Собирать клубнику в вёдро - неправильное решение
Как водители невольно ускоряют износ коробки передач
Владельцы коммерческой недвижимости расширяют страховку от диверсий
Китай налаживает экономическое сотрудничество с Подмосковьем
Простой апельсиновый пирог: нежное тесто с тонким цитрусовым ароматом
Максим Фадеев анонсировал возвращение группы SEREBRO с новым составом
Восемь способов борьбы с воспалением кожи в летнее время
Эмин Агаларов выступил с благотворительным концертом в Дербенте
Язык без костей: какие породы кошек признаны самыми разговорчивыми

Эксперты назвали самые разговорчивые породы кошек

Зоосфера » Кошки

Кошки — это чувствительные существа, которые наслаждаются компанией человека. Однако существуют породы, которые предпочитают проводить со своими хозяевами все свое время.

Эксперты назвали самые разговорчивые породы кошек
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эти породы обычно отличаются особой привязанностью к людям и не требуют особых причин для этого. Поэтому важно быть готовым к тому, что приобретение определенной породы кошки может означать постоянный запрос внимания.

Сегодня рассмотрим несколько из самых популярных пород, которые выделяются своей общительностью и активностью.

Ориентальная кошка

Эта порода всегда находится в поиске компании, будь то игра или просто присутствие. Ориентальные кошки также легко поддаются дрессировке.

Бенгальская кошка

Эта порода известна своей энергичностью и стремлением к привлечению внимания.

Бурма

Представители этой породы выглядят очаровательно, а их голос отличается нежностью. Они избегают конфликтов и не способны причинить вред.

Но также существуют и другие породы кошек, которые также нуждаются в постоянной любви и внимании. Среди них можно выделить балканских и бирманских кошек, а также египетских мау.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.

Концерт Верки Сердючки в Киеве: скандал из-за старых хитов на русском
В ГИБДД раскрыли, как штрафуют водителей, обгоняющих патрульные машины
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку
Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"
Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Пару минут и лопата снова острая: этот дедовский метод поможет наточить инструмент — он восходит к временам кузнецов
Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Последние материалы
Простой апельсиновый пирог: нежное тесто с тонким цитрусовым ароматом
Максим Фадеев анонсировал возвращение группы SEREBRO с новым составом
Восемь способов борьбы с воспалением кожи в летнее время
Эмин Агаларов выступил с благотворительным концертом в Дербенте
Дизайнер назвал ошибки, которые испортят любой ремонт
В какие дни не стоит ездить в Китай
Эволюция теста разгона от 0 до 100 км/ч: как он стал золотым стандартом в индустрии
Что делать при потере полиса ОСАГО: как получить дубликат и куда обращаться
Главное, не допустить лук расти в высоту
Салат из огурцов и редиса с необычной сметанной заправкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников