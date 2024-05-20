Новый тренд в мире криптовалют: Notcoin теперь доступен для торговли на крупнейших биржах

Криптовалюта Notcoin набирает популярность

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Binance, OKX и другие крупные криптобиржи начали торги токеном Notcoin, выпущенным в начале 2024 года. Проект привлек более 35 миллионов игроков, которые могут конвертировать заработанные монеты в токены на блокчейне The Open Network (TON) и торговать ими.

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Об этом сообщает РБК.

Notcoin — это Web3-игра внутри экосистемы TON и приложение в Telegram. Пользователи добывали токены, просто нажимая на экран смартфона. Начисление монет завершилось 1 апреля, перед выходом токена на биржи.

Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев считает проект успешной промо-акцией для продвижения TON. Игра привлекла множество пользователей с помощью простых квестов.

Листинг Notcoin на крупных биржах также способствовал листингу Toncoin, поскольку многие биржи не имели интеграции с блокчейном TON. Notcoin станет первым токеном TON, добавленным на крупные биржи.

По словам разработчиков, большинство невостребованных токенов будут "сожжены" после перевода на биржи или кошельки.

Разработчики Notcoin планируют создать торгового бота в Telegram, новые игровые приложения и конкурсы для разработчиков, используя NOT в качестве основной валюты.