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Диетолог рассказала, сколько колбасы можно съедать в день, чтобы не навредить здоровью

Диетолог Чухачева: в день можно съедать один кусочек колбасы или сала

1:47
Еда

Ограничение потребления насыщенных жиров, которые содержатся в животных продуктах, может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила врач-эндокринолог и диетолог Ольга Чухачева из сети клиник Docmed.

Диетолог Чухачева: в день можно съедать один кусочек колбасы или сала
Фото: Own work by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперт отметила, что насыщенные жиры следует ограничивать примерно до 10% от суточного питательного рациона, независимо от наличия каких-либо заболеваний. Это количество соответствует размеру кусочка сала, колбасы или сливочного масла объёмом с большой палец.

Избыточное потребление насыщенных жиров провоцирует возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Газета.Ru.

Насыщенные жиры отличаются более высокими температурами плавления по сравнению с полезными ненасыщенными жирами (которые содержатся, например, в рыбе и растительных маслах) и остаются твёрдыми при комнатной температуре.

Для снижения потребления насыщенных жиров рекомендуется отдавать предпочтение постным сортам мяса, рыбе, морепродуктам, бобовым, растительным маслам и орехам. Также следует избегать продуктов высокой степени переработки, таких как мясная гастрономия, колбасы, сладости и десерты.

Врач отметила, что организм не требует дополнительного употребления насыщенных жиров, так как он способен их синтезировать самостоятельно.

"Остаться совсем без насыщенных жиров в рационе крайне сложно: даже рыба, которую мы без сомнения считаем хорошим источником "хороших" (ненасыщенных) жиров, в готовом виде содержит 1,5-2,5 г насыщенных жиров на 100 г продукта", — объяснила Чухачева.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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