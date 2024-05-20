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Чудо спасения: только музей Магомаева выжил в пожаре "Крокус сити холла", рассказывает Эмин на концерте в Дербенте

Эмин Агаларов выступил с благотворительным концертом в Дербенте

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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов, сын владельца "Крокус сити холла", дал благотворительный концерт в Дербенте, направленный на помощь жертвам теракта, произошедшего в этом многоуровневом зале 22 марта 2024 года, где погибло 145 человек.

Эмин Агаларов выступил с благотворительным концертом в Дербенте
Фото: инстаграм аккаунт Эмина Агаларова

Это было его первое выступление после двухмесячного перерыва, вызванного трагедией. Концерт собрал 7000 зрителей и все собранные средства пойдут на помощь семьям погибших и пострадавших через несколько благотворительных фондов.

Перед выступлением Агаларову подарили ковер с изображением его и Муслима Магомаева, что было особенно символично, поскольку на концерте артист отметил, что из всего "Крокус сити холла" после пожара сохранился только музей Магомаева.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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