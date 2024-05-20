Чудо спасения: только музей Магомаева выжил в пожаре "Крокус сити холла", рассказывает Эмин на концерте в Дербенте

Эмин Агаларов выступил с благотворительным концертом в Дербенте

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эмин Агаларов, сын владельца "Крокус сити холла", дал благотворительный концерт в Дербенте, направленный на помощь жертвам теракта, произошедшего в этом многоуровневом зале 22 марта 2024 года, где погибло 145 человек.

Фото: инстаграм аккаунт Эмина Агаларова

Это было его первое выступление после двухмесячного перерыва, вызванного трагедией. Концерт собрал 7000 зрителей и все собранные средства пойдут на помощь семьям погибших и пострадавших через несколько благотворительных фондов.

Перед выступлением Агаларову подарили ковер с изображением его и Муслима Магомаева, что было особенно символично, поскольку на концерте артист отметил, что из всего "Крокус сити холла" после пожара сохранился только музей Магомаева.