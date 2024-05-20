Ошибки в ремонте, которых стоит избегать: советы эксперта

Дизайнер назвал ошибки, которые испортят любой ремонт

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Чтобы сделать качественный ремонт, нужно заранее накопить достаточно средств. Чем больше бюджет, тем более тщательно следует подходить к процессу, чтобы избежать ошибок, требующих исправления.

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Не зря говорят, что лучше учиться на чужих ошибках.

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" рассказала, какие ошибки могут испортить любой ремонт.

Яркие цвета

Не стоит использовать яркие цвета в качестве основного оттенка. Такие решения быстро утомляют, так же как и монохромные интерьеры. Лучше выбирать нейтральные и спокойные цвета, добавляя яркие акценты для разнообразия.

Натяжные потолки

Хотя это практичное решение, стоит избегать глянцевых материалов, особенно если потолки невысокие.

Зашитые коммуникации

Прятать трубы в санузле под плитку — плохая идея. Если потребуется доступ к коммуникациям, придется заново делать ремонт.

Темный пол

Темный пол требует частой уборки, так как на нем очень заметны грязь и пыль.

Розетки

Электрика — одна из самых затратных частей ремонта. Важно правильно рассчитать расположение розеток, чтобы они были удобны и не пришлось использовать удлинители или переноски для подключения бытовой техники.