Ошибки в ремонте, которых стоит избегать: советы эксперта

Чтобы сделать качественный ремонт, нужно заранее накопить достаточно средств. Чем больше бюджет, тем более тщательно следует подходить к процессу, чтобы избежать ошибок, требующих исправления.
Не зря говорят, что лучше учиться на чужих ошибках.
Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" рассказала, какие ошибки могут испортить любой ремонт.
Яркие цвета
Не стоит использовать яркие цвета в качестве основного оттенка. Такие решения быстро утомляют, так же как и монохромные интерьеры. Лучше выбирать нейтральные и спокойные цвета, добавляя яркие акценты для разнообразия.
Натяжные потолки
Хотя это практичное решение, стоит избегать глянцевых материалов, особенно если потолки невысокие.
Зашитые коммуникации
Прятать трубы в санузле под плитку — плохая идея. Если потребуется доступ к коммуникациям, придется заново делать ремонт.
Темный пол
Темный пол требует частой уборки, так как на нем очень заметны грязь и пыль.
Розетки
Электрика — одна из самых затратных частей ремонта. Важно правильно рассчитать расположение розеток, чтобы они были удобны и не пришлось использовать удлинители или переноски для подключения бытовой техники.
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