Возвращение легенды: новое SEREBRO без старых звёзд – что нас ждёт?

Максим Фадеев анонсировал возвращение группы SEREBRO с новым составом

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил возродить популярную группу SEREBRO, которая прекратила своё существование в 2019 году после 13 лет на музыкальной сцене.

Фото: инстаграм аккаунт Максима Фадеева

Новый состав группы был сформирован всего за 10 дней и включает в себя двух брюнеток и одну блондинку, напоминающих первоначальный состав, участвовавший в "Евровидении" в 2007 году.

Фадеев подчеркнул, что новые участницы будут отличаться от предыдущих, и никто из бывших солисток не возвращается в группу. Продюсер также заявил, что не поддерживает связь с прошлыми артистками и не планирует это делать.

Новый репертуар группы обещает быть многоязычным, включая песни на китайском, и будет ориентирован на танцевальную лирику и эксперименты, отходя от откровенных образов.