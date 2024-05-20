Быстрый апельсиновый пирог: если промазать его кремом, получится ароматный торт

Простой апельсиновый пирог: нежное тесто с тонким цитрусовым ароматом

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой рецепт апельсинового пирога, по которому выпечка получается мягкой, сочной и ароматной!

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Количество порций: 4

Ингредиенты:

— 160 г сливочного масла (плюс дополнительное количество для смазывания формы),

— 1 апельсин,

— 3 яйца,

— 160 г сахара,

— 160 г муки (а также дополнительное количество для посыпки),

— 3/4 чайной ложки разрыхлителя,

— сахарная пудра (для посыпки).

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и посыпьте мукой, чтобы избежать прилипания пирога. Растопите сливочное масло и оставьте остыть. Получите цедру с апельсина и выжмите сок. Взбейте яйца и сахар с помощью миксера до получения светлой и пышной массы. Постепенно добавьте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешивая лопаткой. Затем добавьте остывшее масло, апельсиновый сок и цедру, хорошо смешайте до однородности. Вылейте тесто в приготовленную форму и выпекайте в предварительно разогретой духовке в течение 40-45 минут. Чтобы проверить готовность, вставьте зубочистку в центр пирога — она должна остаться сухой. После выпечки оставьте пирог остыть в форме, затем аккуратно перенесите его на сервировочное блюдо. Перед подачей посыпьте апельсиновый пирог сахарной пудрой для более привлекательного вида.

Подавайте апельсиновый пирог, разрезав на порции, и наслаждайтесь его нежным вкусом и ароматом. Приятного аппетита и наслаждайтесь этим простым и вкусным апельсиновым пирогом!