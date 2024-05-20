Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Британец перенёс сердечный приступ и оказался в чужой страны без денег
Собирать клубнику в вёдро - неправильное решение
Как водители невольно ускоряют износ коробки передач
Владельцы коммерческой недвижимости расширяют страховку от диверсий
Эксперты назвали самые разговорчивые породы кошек
Китай налаживает экономическое сотрудничество с Подмосковьем
Максим Фадеев анонсировал возвращение группы SEREBRO с новым составом
Восемь способов борьбы с воспалением кожи в летнее время
Эмин Агаларов выступил с благотворительным концертом в Дербенте
Быстрый апельсиновый пирог: если промазать его кремом, получится ароматный торт

Простой апельсиновый пирог: нежное тесто с тонким цитрусовым ароматом

1:47
Еда

Простой рецепт апельсинового пирога, по которому выпечка получается мягкой, сочной и ароматной!

Простой апельсиновый пирог: нежное тесто с тонким цитрусовым ароматом
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Количество порций: 4

Ингредиенты:

— 160 г сливочного масла (плюс дополнительное количество для смазывания формы),

— 1 апельсин,

— 3 яйца,

— 160 г сахара,

— 160 г муки (а также дополнительное количество для посыпки),

— 3/4 чайной ложки разрыхлителя,

— сахарная пудра (для посыпки).

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и посыпьте мукой, чтобы избежать прилипания пирога.
  2. Растопите сливочное масло и оставьте остыть. Получите цедру с апельсина и выжмите сок.
  3. Взбейте яйца и сахар с помощью миксера до получения светлой и пышной массы. Постепенно добавьте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешивая лопаткой. Затем добавьте остывшее масло, апельсиновый сок и цедру, хорошо смешайте до однородности.
  4. Вылейте тесто в приготовленную форму и выпекайте в предварительно разогретой духовке в течение 40-45 минут. Чтобы проверить готовность, вставьте зубочистку в центр пирога — она должна остаться сухой.
  5. После выпечки оставьте пирог остыть в форме, затем аккуратно перенесите его на сервировочное блюдо.
  6. Перед подачей посыпьте апельсиновый пирог сахарной пудрой для более привлекательного вида.

Подавайте апельсиновый пирог, разрезав на порции, и наслаждайтесь его нежным вкусом и ароматом. Приятного аппетита и наслаждайтесь этим простым и вкусным апельсиновым пирогом!

ВСЕ ПРОСЯТ ЭТОТ РЕЦЕПТ! Знаменитый АПЕЛЬСИНОВЫЙ ПИРОГ! Мягкий, Пышный и Очень Вкусный!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.

Концерт Верки Сердючки в Киеве: скандал из-за старых хитов на русском
В ГИБДД раскрыли, как штрафуют водителей, обгоняющих патрульные машины
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку
Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"
Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Пару минут и лопата снова острая: этот дедовский метод поможет наточить инструмент — он восходит к временам кузнецов
Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Последние материалы
Простой апельсиновый пирог: нежное тесто с тонким цитрусовым ароматом
Максим Фадеев анонсировал возвращение группы SEREBRO с новым составом
Восемь способов борьбы с воспалением кожи в летнее время
Эмин Агаларов выступил с благотворительным концертом в Дербенте
Дизайнер назвал ошибки, которые испортят любой ремонт
В какие дни не стоит ездить в Китай
Эволюция теста разгона от 0 до 100 км/ч: как он стал золотым стандартом в индустрии
Что делать при потере полиса ОСАГО: как получить дубликат и куда обращаться
Главное, не допустить лук расти в высоту
Салат из огурцов и редиса с необычной сметанной заправкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников