Быстрый апельсиновый пирог: если промазать его кремом, получится ароматный торт

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.
Количество порций: 4
Ингредиенты:
— 160 г сливочного масла (плюс дополнительное количество для смазывания формы),
— 1 апельсин,
— 3 яйца,
— 160 г сахара,
— 160 г муки (а также дополнительное количество для посыпки),
— 3/4 чайной ложки разрыхлителя,
— сахарная пудра (для посыпки).
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и посыпьте мукой, чтобы избежать прилипания пирога.
Растопите сливочное масло и оставьте остыть. Получите цедру с апельсина и выжмите сок.
Взбейте яйца и сахар с помощью миксера до получения светлой и пышной массы. Постепенно добавьте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешивая лопаткой. Затем добавьте остывшее масло, апельсиновый сок и цедру, хорошо смешайте до однородности.
Вылейте тесто в приготовленную форму и выпекайте в предварительно разогретой духовке в течение 40-45 минут. Чтобы проверить готовность, вставьте зубочистку в центр пирога — она должна остаться сухой.
После выпечки оставьте пирог остыть в форме, затем аккуратно перенесите его на сервировочное блюдо.
Перед подачей посыпьте апельсиновый пирог сахарной пудрой для более привлекательного вида.
Подавайте апельсиновый пирог, разрезав на порции, и наслаждайтесь его нежным вкусом и ароматом. Приятного аппетита и наслаждайтесь этим простым и вкусным апельсиновым пирогом!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
ВСЕ ПРОСЯТ ЭТОТ РЕЦЕПТ! Знаменитый АПЕЛЬСИНОВЫЙ ПИРОГ! Мягкий, Пышный и Очень Вкусный!