Апельсиновый пирог без яиц и молока: даже в пост можно побаловать себя сладким

Постный апельсиновый пирог: в этом рецепте нет ни молока, ни яиц

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог с апельсином — десерт, который обладает нежностью и восхитительны ароматом несмотря на то, что в нём отсутствуют яйца или молоко. Для приготовления этого пирога от сайта "Лайфхакер.ру" можно добавить грецкие орехи и изюм, чтобы придать ему ещё более изысканный вкус.

Фото: flickr.com by dichohecho is licensed under CC BY 2.0.

На 6 порций пирога вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 1 апельсин

— 100 мл растительного масла

— 200 мл апельсинового сока

— 150 г сахара

— щепотка соли

— 300 г муки

— 0.5 чайной ложки соды

Приготовление постного апельсинового пирога следует проводить по следующей инструкции:

Предварительно разогрейте духовку до 180 °C и подготовьте квадратную форму размером 20-22 см, застлав её бумагой для выпечки. Снимите цедру с апельсина мелкой тёркой. Очистите апельсин от кожуры и пленок, а затем нарежьте его мякоть на небольшие кусочки. В большой миске тщательно смешайте растительное масло, апельсиновый сок, сахар и соль. Пропустите муку через сито, добавьте к ней соду и соедините с жидкими ингредиентами. Тщательно перемешайте тесто, чтобы достичь однородной консистенции. Затем вылейте его в подготовленную форму и разровняйте поверхность с помощью лопатки. По желанию добавьте кусочки апельсина, а также орехи и изюм в тесто. Выпекайте пирог в разогретой духовке около 35-40 минут до золотистого цвета. Чтобы проверить готовность пирога, проколите его центр деревянной шпажкой или ножом. Если они выходят сухими, значит пирог готов. Остудите пирог в форме, а затем аккуратно переложите его на решетку для полного охлаждения. Подавайте пирог нарезанными порциями и наслаждайтесь его сочным и ароматным вкусом.

Этот постный пирог с апельсином — отличная альтернатива для тех, кто предпочитает десерты без использования яиц и молочных продуктов. Он идеально подойдет для утреннего кофе или чаепития, а также станет прекрасным угощением для вас и ваших гостей.