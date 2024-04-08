Апельсиновый пирог без яиц и молока: даже в пост можно побаловать себя сладким

Пирог с апельсином — десерт, который обладает нежностью и восхитительны ароматом несмотря на то, что в нём отсутствуют яйца или молоко. Для приготовления этого пирога от сайта "Лайфхакер.ру" можно добавить грецкие орехи и изюм, чтобы придать ему ещё более изысканный вкус.
Фото: flickr.com by dichohecho is licensed under CC BY 2.0.
На 6 порций пирога вам понадобятся следующие ингредиенты:
Приготовление постного апельсинового пирога следует проводить по следующей инструкции:
Предварительно разогрейте духовку до 180 °C и подготовьте квадратную форму размером 20-22 см, застлав её бумагой для выпечки.
Снимите цедру с апельсина мелкой тёркой. Очистите апельсин от кожуры и пленок, а затем нарежьте его мякоть на небольшие кусочки.
В большой миске тщательно смешайте растительное масло, апельсиновый сок, сахар и соль. Пропустите муку через сито, добавьте к ней соду и соедините с жидкими ингредиентами.
Тщательно перемешайте тесто, чтобы достичь однородной консистенции. Затем вылейте его в подготовленную форму и разровняйте поверхность с помощью лопатки. По желанию добавьте кусочки апельсина, а также орехи и изюм в тесто.
Выпекайте пирог в разогретой духовке около 35-40 минут до золотистого цвета.
Чтобы проверить готовность пирога, проколите его центр деревянной шпажкой или ножом. Если они выходят сухими, значит пирог готов.
Остудите пирог в форме, а затем аккуратно переложите его на решетку для полного охлаждения.
Подавайте пирог нарезанными порциями и наслаждайтесь его сочным и ароматным вкусом.
Этот постный пирог с апельсином — отличная альтернатива для тех, кто предпочитает десерты без использования яиц и молочных продуктов. Он идеально подойдет для утреннего кофе или чаепития, а также станет прекрасным угощением для вас и ваших гостей.