Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать рассольник вкуснее: пять нехитрых правил, о которых не все знают
Трихолог Спиридонов считает стресс и диету причинами выпадения волос
Чем сейчас занимается актриса Елена Великанова
Коричневая или чёрная подводка для глаз: какую выбрать и почему?
Тренер Бутова рассказала, как сделать икры ног красивыми
Эксперты рассказали, как собака может спасти вашу жизнь
Как спасти огурцы от паутинного клеща
В "Иронии судьбы" Яковлева не целовали из-за улыбки, а Мягкова потому что губы трубочкой
Кинологи ответили, почему собаки забывают команды
Апельсиновый пирог без яиц и молока: даже в пост можно побаловать себя сладким

Постный апельсиновый пирог: в этом рецепте нет ни молока, ни яиц

2:09
Еда

Пирог с апельсином — десерт, который обладает нежностью и восхитительны ароматом несмотря на то, что в нём отсутствуют яйца или молоко. Для приготовления этого пирога от сайта "Лайфхакер.ру" можно добавить грецкие орехи и изюм, чтобы придать ему ещё более изысканный вкус.

Постный апельсиновый пирог: в этом рецепте нет ни молока, ни яиц
Фото: flickr.com by dichohecho is licensed under CC BY 2.0.

На 6 порций пирога вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 1 апельсин
— 100 мл растительного масла
— 200 мл апельсинового сока
— 150 г сахара
— щепотка соли
— 300 г муки
— 0.5 чайной ложки соды

Приготовление постного апельсинового пирога следует проводить по следующей инструкции:

  1. Предварительно разогрейте духовку до 180 °C и подготовьте квадратную форму размером 20-22 см, застлав её бумагой для выпечки.
  2. Снимите цедру с апельсина мелкой тёркой. Очистите апельсин от кожуры и пленок, а затем нарежьте его мякоть на небольшие кусочки.
  3. В большой миске тщательно смешайте растительное масло, апельсиновый сок, сахар и соль. Пропустите муку через сито, добавьте к ней соду и соедините с жидкими ингредиентами.
  4. Тщательно перемешайте тесто, чтобы достичь однородной консистенции. Затем вылейте его в подготовленную форму и разровняйте поверхность с помощью лопатки. По желанию добавьте кусочки апельсина, а также орехи и изюм в тесто.
  5. Выпекайте пирог в разогретой духовке около 35-40 минут до золотистого цвета.
  6. Чтобы проверить готовность пирога, проколите его центр деревянной шпажкой или ножом. Если они выходят сухими, значит пирог готов.
  7. Остудите пирог в форме, а затем аккуратно переложите его на решетку для полного охлаждения.
  8. Подавайте пирог нарезанными порциями и наслаждайтесь его сочным и ароматным вкусом.

Этот постный пирог с апельсином — отличная альтернатива для тех, кто предпочитает десерты без использования яиц и молочных продуктов. Он идеально подойдет для утреннего кофе или чаепития, а также станет прекрасным угощением для вас и ваших гостей.

ПОСТНЫЙ апельсиновый ПИРОГ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям

Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.

Как победить монилиоз на яблонях
Эксперты назвали породы собак для каждого знака зодиака
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Сводка с фронта: в Часов Яре ВС РФ расширяют плацдарм, партизаны Одессы наводят на цели
Опасно или обман? Почему заправка в пластиковые канистры может быть запрещена на АЗС
Опасно или обман? Почему заправка в пластиковые канистры может быть запрещена на АЗС
Последние материалы
Чем сейчас занимается актриса Елена Великанова
Коричневая или чёрная подводка для глаз: какую выбрать и почему?
Тренер Бутова рассказала, как сделать икры ног красивыми
Эксперты рассказали, как собака может спасти вашу жизнь
Как спасти огурцы от паутинного клеща
В "Иронии судьбы" Яковлева не целовали из-за улыбки, а Мягкова потому что губы трубочкой
Кинологи ответили, почему собаки забывают команды
Особенности насекомого томкат
Разоблачение: тайны выбора подержанного авто, о которых не говорят продавцы
Постный апельсиновый пирог: в этом рецепте нет ни молока, ни яиц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников