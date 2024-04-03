Простой рецепт яблочного пирога: понравится хозяйкам, которые не любят долгое стояние у плиты

Простой яблочный пирог: особенно вкусен в тёплом виде

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Яблочный пирог — прекрасный вариант для занятых хозяек, которые предпочитают простую и быструю выпечку без лишних хлопот. Такой яблочный пирог от RussianFood.com лучше всего подавать в тёплом виде.

Фото: flickr.com by Jim, the Photographer is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 1 1/2 стакана пшеничной муки,

— 1 стакан сахара,

— 1 1/2 чайной ложки разрыхлителя,

— 1 1/2 чайной ложки молотой корицы,

— 1/2 чайной ложки соли,

— 3/4 стакана обезжиренного молока,

— 2 столовые ложки размягчённого сливочного масла,

— 1 чайная ложка ванильного экстракта,

— 1 крупное яйцо, слегка взбитое,

— 1 яблоко, очищенное и нарезанное кубиками,

— растительное масло для смазки.

Для присыпки:

— 1/4 стакана коричневого сахара,

— 2 столовые ложки муки,

— 1/2 чайной ложки молотой корицы,

— 2 столовые ложки размягчённого сливочного масла, порезанного на кубики.

Приготовление

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, молотую корицу и соль. Хорошо перемешайте. Добавьте молоко, размягченное сливочное масло, ванильный экстракт и взбитое яйцо. Тщательно вымешайте тесто до однородности. Добавьте нарезанные яблоки и аккуратно перемешайте. Вылейте тесто в промасленную жаропрочную форму. Подготовьте присыпку. В миске смешайте коричневый сахар, муку, молотую корицу и размягченное сливочное масло. Хорошо перемешайте, чтобы получилась крошка. Посыпьте этой крошкой верх теста в форме. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 45 минут. Оставьте остывать на решетке в форме в течение 10 минут.

Подавайте яблочный пирог в тёплом виде и наслаждайтесь его простотой и прекрасным ароматом. Это идеальное лакомство для уютного чаепития или десерта.