Яблочный пирог — прекрасный вариант для занятых хозяек, которые предпочитают простую и быструю выпечку без лишних хлопот. Такой яблочный пирог от RussianFood.com лучше всего подавать в тёплом виде.
Ингредиенты:
— 1 1/2 стакана пшеничной муки,
— 1 стакан сахара,
— 1 1/2 чайной ложки разрыхлителя,
— 1 1/2 чайной ложки молотой корицы,
— 1/2 чайной ложки соли,
— 3/4 стакана обезжиренного молока,
— 2 столовые ложки размягчённого сливочного масла,
— 1 чайная ложка ванильного экстракта,
— 1 крупное яйцо, слегка взбитое,
— 1 яблоко, очищенное и нарезанное кубиками,
— растительное масло для смазки.
Для присыпки:
— 1/4 стакана коричневого сахара,
— 2 столовые ложки муки,
— 1/2 чайной ложки молотой корицы,
— 2 столовые ложки размягчённого сливочного масла, порезанного на кубики.
Приготовление
Подавайте яблочный пирог в тёплом виде и наслаждайтесь его простотой и прекрасным ароматом. Это идеальное лакомство для уютного чаепития или десерта.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.