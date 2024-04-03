Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары назвали растения, которые нельзя покупать в дом с питомцем
Эксперты советуют покупать летные туры как можно раньше
Сколько должен зарабатывать россиянин для того чтобы взять льготную ипотеку
JLD: обнаружена связь между заиканием и нарушениями чтения у взрослых
Смертность на дорогах США снизилась второй год подряд, но остается выше до-пандемического уровня
Первый в этом году шоссейный забег "Апрель" проведут 7 апреля в столице
Врач Соломатина: съедаемая кожура киви продлевает молодость
Как жёсткая вода портит волосы: симптомы и способы борьбы
Прорастает лук-севок, но вы ещё не готовы его сажать?
Простой рецепт яблочного пирога: понравится хозяйкам, которые не любят долгое стояние у плиты

Простой яблочный пирог: особенно вкусен в тёплом виде

1:59
Еда

Яблочный пирог — прекрасный вариант для занятых хозяек, которые предпочитают простую и быструю выпечку без лишних хлопот. Такой яблочный пирог от RussianFood.com лучше всего подавать в тёплом виде.

Простой яблочный пирог: особенно вкусен в тёплом виде
Фото: flickr.com by Jim, the Photographer is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 1 1/2 стакана пшеничной муки,

— 1 стакан сахара,

— 1 1/2 чайной ложки разрыхлителя,

— 1 1/2 чайной ложки молотой корицы,

— 1/2 чайной ложки соли,

— 3/4 стакана обезжиренного молока,

— 2 столовые ложки размягчённого сливочного масла,

— 1 чайная ложка ванильного экстракта,

— 1 крупное яйцо, слегка взбитое,

— 1 яблоко, очищенное и нарезанное кубиками,

— растительное масло для смазки.

Для присыпки:

— 1/4 стакана коричневого сахара,

— 2 столовые ложки муки,

— 1/2 чайной ложки молотой корицы,

— 2 столовые ложки размягчённого сливочного масла, порезанного на кубики.

Приготовление

  1. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, молотую корицу и соль. Хорошо перемешайте.
  3. Добавьте молоко, размягченное сливочное масло, ванильный экстракт и взбитое яйцо. Тщательно вымешайте тесто до однородности. Добавьте нарезанные яблоки и аккуратно перемешайте. Вылейте тесто в промасленную жаропрочную форму.
  4. Подготовьте присыпку. В миске смешайте коричневый сахар, муку, молотую корицу и размягченное сливочное масло. Хорошо перемешайте, чтобы получилась крошка. Посыпьте этой крошкой верх теста в форме.
  5. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 45 минут. Оставьте остывать на решетке в форме в течение 10 минут.

Подавайте яблочный пирог в тёплом виде и наслаждайтесь его простотой и прекрасным ароматом. Это идеальное лакомство для уютного чаепития или десерта.

Яблочный пирог Легко и Просто APFELKUCHEN APPLE-PIE
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев

У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.

Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Уникальное явление: гигантские медузы захватывают берега Антальи
После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Варшава и армия Польши усиленно готовятся к разделу Украины Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
"Эффективнее гиперзвука": названа самая результативная ракета российской армии
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Секрет совершенной кожи: правила использования сахарного скраба
Секрет совершенной кожи: правила использования сахарного скраба
Последние материалы
Эксперты советуют покупать летные туры как можно раньше
Сколько должен зарабатывать россиянин для того чтобы взять льготную ипотеку
JLD: обнаружена связь между заиканием и нарушениями чтения у взрослых
Смертность на дорогах США снизилась второй год подряд, но остается выше до-пандемического уровня
Первый в этом году шоссейный забег "Апрель" проведут 7 апреля в столице
Простой яблочный пирог: особенно вкусен в тёплом виде
Врач Соломатина: съедаемая кожура киви продлевает молодость
Как жёсткая вода портит волосы: симптомы и способы борьбы
Прорастает лук-севок, но вы ещё не готовы его сажать?
Россияне оказались недовольны отдыхая в Кисловодске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников