Пирог с яблоками и карамелью: сочность зелёных яблок и восхитительная сладость карамельного соуса

Пирог с яблоками и карамельным соусом — это восхитительное лакомство, которое можно приготовить дома. Для приготовления пирога от RussianFood. com понадобятся самые доступные продукты: твёрдые и кислые яблоки, лимонный сок, яйца, сливочное масло, мука, разрыхлитель, светло-коричневый сахар и соль.
Фото: Own work by Ludovic Péron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты:
2 твёрдых, кислых яблока,
4 яйца,
225 г сливочного масла (растопленного),
3 ч. л. разрыхлителя,
3,25 стакана муки,
2 стакана светло-коричневого сахара,
1 ст. л. обычного сахара,
щепотка соли,
сок половинки лимона.
Для соуса из карамели:
2/3 стакана коричневого сахара,
8 ст. л. сливочного масла,
1 ст. л. лимонного сока,
1 щепотка соли.
Приготовление
Сначала нужно разогреть духовку до 180 градусов и застелить форму пергаментом.
Затем яблоки очищаются от кожуры и семян, нарезаются на тонкие ломтики и поливаются лимонным соком.
Далее готовится тесто: в муку добавляется разрыхлитель, коричневый сахар, яйца и растопленное сливочное масло, после чего все тщательно смешивается до однородности.
Полученное тесто выкладывается в форму и разравнивается. На верху теста укладываются яблочные дольки в несколько рядов, после чего посыпаются сахаром.
Пирог выпекается приблизительно 45 минут до плотности.
Пока пирог печется, готовится карамельный соус: в соуснике смешиваются сливочное масло и коричневый сахар на среднем огне, затем добавляется лимонный сок и щепотка соли и все перемешивается.
Теплым карамельным соусом поливают пирог, аккуратно распределяя его по поверхности.
Готовый пирог с яблоками и карамелью подается на стол и наслаждается вкусным сочетанием сладких яблок и ароматного карамельного соуса.
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Яблочный пирог с карамелью! Как же это вкусно! Миксер не нужен !
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