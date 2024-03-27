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Пирог с яблоками и карамелью: сочность зелёных яблок и восхитительная сладость карамельного соуса

Пирог с яблоками и карамелью: сладкий карамельный соус делает выпечку бесподобной

1:59
Еда

Пирог с яблоками и карамельным соусом — это восхитительное лакомство, которое можно приготовить дома. Для приготовления пирога от RussianFood. com понадобятся самые доступные продукты: твёрдые и кислые яблоки, лимонный сок, яйца, сливочное масло, мука, разрыхлитель, светло-коричневый сахар и соль.

Пирог с яблоками и карамелью: сладкий карамельный соус делает выпечку бесподобной
Фото: Own work by Ludovic Péron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 2 твёрдых, кислых яблока,
  • 4 яйца,
  • 225 г сливочного масла (растопленного),
  • 3 ч. л. разрыхлителя,
  • 3,25 стакана муки,
  • 2 стакана светло-коричневого сахара,
  • 1 ст. л. обычного сахара,
  • щепотка соли,
  • сок половинки лимона.

Для соуса из карамели:

  • 2/3 стакана коричневого сахара,
  • 8 ст. л. сливочного масла,
  • 1 ст. л. лимонного сока,
  • 1 щепотка соли.

Приготовление

  1. Сначала нужно разогреть духовку до 180 градусов и застелить форму пергаментом.
  2. Затем яблоки очищаются от кожуры и семян, нарезаются на тонкие ломтики и поливаются лимонным соком.
  3. Далее готовится тесто: в муку добавляется разрыхлитель, коричневый сахар, яйца и растопленное сливочное масло, после чего все тщательно смешивается до однородности.
  4. Полученное тесто выкладывается в форму и разравнивается. На верху теста укладываются яблочные дольки в несколько рядов, после чего посыпаются сахаром.
  5. Пирог выпекается приблизительно 45 минут до плотности.
  6. Пока пирог печется, готовится карамельный соус: в соуснике смешиваются сливочное масло и коричневый сахар на среднем огне, затем добавляется лимонный сок и щепотка соли и все перемешивается.
  7. Теплым карамельным соусом поливают пирог, аккуратно распределяя его по поверхности.

Готовый пирог с яблоками и карамелью подается на стол и наслаждается вкусным сочетанием сладких яблок и ароматного карамельного соуса.

Яблочный пирог с карамелью! Как же это вкусно! Миксер не нужен !
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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