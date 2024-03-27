Пирог с яблоками и карамелью: сочность зелёных яблок и восхитительная сладость карамельного соуса

Пирог с яблоками и карамелью: сладкий карамельный соус делает выпечку бесподобной

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог с яблоками и карамельным соусом — это восхитительное лакомство, которое можно приготовить дома. Для приготовления пирога от RussianFood. com понадобятся самые доступные продукты: твёрдые и кислые яблоки, лимонный сок, яйца, сливочное масло, мука, разрыхлитель, светло-коричневый сахар и соль.

Фото: Own work by Ludovic Péron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

2 твёрдых, кислых яблока,

4 яйца,

225 г сливочного масла (растопленного),

3 ч. л. разрыхлителя,

3,25 стакана муки,

2 стакана светло-коричневого сахара,

1 ст. л. обычного сахара,

щепотка соли,

сок половинки лимона.

Для соуса из карамели:

2/3 стакана коричневого сахара,

8 ст. л. сливочного масла,

1 ст. л. лимонного сока,

1 щепотка соли.

Приготовление

Сначала нужно разогреть духовку до 180 градусов и застелить форму пергаментом. Затем яблоки очищаются от кожуры и семян, нарезаются на тонкие ломтики и поливаются лимонным соком. Далее готовится тесто: в муку добавляется разрыхлитель, коричневый сахар, яйца и растопленное сливочное масло, после чего все тщательно смешивается до однородности. Полученное тесто выкладывается в форму и разравнивается. На верху теста укладываются яблочные дольки в несколько рядов, после чего посыпаются сахаром. Пирог выпекается приблизительно 45 минут до плотности. Пока пирог печется, готовится карамельный соус: в соуснике смешиваются сливочное масло и коричневый сахар на среднем огне, затем добавляется лимонный сок и щепотка соли и все перемешивается. Теплым карамельным соусом поливают пирог, аккуратно распределяя его по поверхности.

Готовый пирог с яблоками и карамелью подается на стол и наслаждается вкусным сочетанием сладких яблок и ароматного карамельного соуса.