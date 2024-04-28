Стас Михайлов удостоен высшей награды: как он вписал свое имя в историю культуры России?

Стас Михайлов награжден орденом за заслуги в культуре и искусстве

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Президент России Владимир Путин присвоил певцу Стасу Михайлову орден "За заслуги в культуре и искусстве" в знак признания его большого вклада в развитие отечественной культуры и искусства.

Фото: Wikipedia by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 4.0

Награда была вручена за многолетнюю творческую деятельность Михайлова, который также является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства. Указ о награждении был официально опубликован.

Ранее сообщалось, что Стас Михайлов Стас Михайлов не только поет, но и голосует: неожиданное открытие артиста на выборах президента. На это Алла Пугачева выразила свое недовольство такими высказываниями, назвав Михайлова неприличным словом.