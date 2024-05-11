Главный операционный директор OpenAI рассекретил планы на будущее: как новый ИИ изменит наш мир в течение года

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Создатель ChatGPT назвал свой ИИ "самым глупым"

0:56
Наука

На Глобальной конференции в Институте Милкена Брэд Лайткап из OpenAI обсудил будущее компании и ее планы на следующие 6-12 месяцев.

Создатель ChatGPT назвал свой ИИ "самым глупым"
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он описал текущие AI модели, включая ChatGPT, как начальные и неполные, предвещая значительные улучшения. По его мнению, будущие версии ИИ будут способствовать радикальному изменению взаимодействия между машинами и людьми.Лайткап видит ChatGPT как простой инструмент, который разовьется для выполнения сложных функций, где ИИ станет полноценным партнером человека. Он опроверг опасения о массовых увольнениях и говорил о создании новых профессий.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман на семинаре в Стэнфорде назвал GPT-4 "самой глупой" из будущих моделей, подчеркивая стремление к улучшениям в обновлениях ChatGPT.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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