Главный операционный директор OpenAI рассекретил планы на будущее: как новый ИИ изменит наш мир в течение года

Создатель ChatGPT назвал свой ИИ "самым глупым"

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

На Глобальной конференции в Институте Милкена Брэд Лайткап из OpenAI обсудил будущее компании и ее планы на следующие 6-12 месяцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он описал текущие AI модели, включая ChatGPT, как начальные и неполные, предвещая значительные улучшения. По его мнению, будущие версии ИИ будут способствовать радикальному изменению взаимодействия между машинами и людьми.Лайткап видит ChatGPT как простой инструмент, который разовьется для выполнения сложных функций, где ИИ станет полноценным партнером человека. Он опроверг опасения о массовых увольнениях и говорил о создании новых профессий.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман на семинаре в Стэнфорде назвал GPT-4 "самой глупой" из будущих моделей, подчеркивая стремление к улучшениям в обновлениях ChatGPT.