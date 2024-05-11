Оптимизация маленького пространства: лучшие дизайнерские решения без ремонта

Как визуально увеличить маленькую комнату

Если ваша квартира компактная и вы желаете добавить ощущение большего пространства, существуют эффективные методы, которые не требуют кардинальных изменений, таких как снос стен или установка новых окон.

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Многие склоняются к выбору специфических цветов для стен и мебели, а также отказываются от открытых полок, чтобы визуально не загромождать пространство.

Однако существуют и альтернативные, простые способы.

Эксперт по дизайну и интерьеру из сетевого издания "БелНовости", Юлия Тычино, предлагает несколько идей.

Одно из предложений — заниматься деталями интерьера. Например, зеркало, размещенное напротив окна, не только улучшит освещенность, но и создаст иллюзию более просторного помещения.

Другой эффективный прием — использование дополнительных светильников. Правильное размещение нескольких источников света поможет визуально расширить пространство.



