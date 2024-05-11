Оптимизация маленького пространства: лучшие дизайнерские решения без ремонта

Если ваша квартира компактная и вы желаете добавить ощущение большего пространства, существуют эффективные методы, которые не требуют кардинальных изменений, таких как снос стен или установка новых окон.
Многие склоняются к выбору специфических цветов для стен и мебели, а также отказываются от открытых полок, чтобы визуально не загромождать пространство.
Однако существуют и альтернативные, простые способы.
Эксперт по дизайну и интерьеру из сетевого издания "БелНовости", Юлия Тычино, предлагает несколько идей.
Одно из предложений — заниматься деталями интерьера. Например, зеркало, размещенное напротив окна, не только улучшит освещенность, но и создаст иллюзию более просторного помещения.
Другой эффективный прием — использование дополнительных светильников. Правильное размещение нескольких источников света поможет визуально расширить пространство.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.