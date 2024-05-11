Оптимизация маленького пространства: лучшие дизайнерские решения без ремонта

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Как визуально увеличить маленькую комнату

Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если ваша квартира компактная и вы желаете добавить ощущение большего пространства, существуют эффективные методы, которые не требуют кардинальных изменений, таких как снос стен или установка новых окон.

Как визуально увеличить маленькую комнату
Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Многие склоняются к выбору специфических цветов для стен и мебели, а также отказываются от открытых полок, чтобы визуально не загромождать пространство.

Однако существуют и альтернативные, простые способы.

Эксперт по дизайну и интерьеру из сетевого издания "БелНовости", Юлия Тычино, предлагает несколько идей.

Одно из предложений — заниматься деталями интерьера. Например, зеркало, размещенное напротив окна, не только улучшит освещенность, но и создаст иллюзию более просторного помещения.

Другой эффективный прием — использование дополнительных светильников. Правильное размещение нескольких источников света поможет визуально расширить пространство.


Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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