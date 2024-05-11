Веганский смузи из персика и банана: вместо молочной основы используется яблочный сок. Получается очень вкусно!

Готовим веганский смузи из персика и банана

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Что может быть лучше на завтрак, чем смузи из персиков, банана и яблочного сока? Это веганский коктейль, поэтому в нём не используются молочные продукты.

Фото: flickr.com by OiMax is licensed under CC BY 2.0.

При желании вы можете использовать охлаждённое миндальное молоко.

Ингредиенты

1,5 персика

1 стакан яблочного сока

2 банана

Приготовление

Тщательно вымойте персик, очистите бананы, добавьте фрукты в блендер, измельчите до получения пасты. Нарежьте на ломтики половинку персика и отложите в сторону. Выложите пасту в миску, добавьте яблочный сок и перемешайте. Украсьте смузи ломтиками свежего персика.