Веганский смузи из персика и банана: вместо молочной основы используется яблочный сок. Получается очень вкусно!
Готовим веганский смузи из персика и банана
0:43
Что может быть лучше на завтрак, чем смузи из персиков, банана и яблочного сока? Это веганский коктейль, поэтому в нём не используются молочные продукты.
Фото: flickr.com by OiMax is licensed under CC BY 2.0.
При желании вы можете использовать охлаждённое миндальное молоко.
Ингредиенты
- 1,5 персика
- 1 стакан яблочного сока
- 2 банана
Приготовление
- Тщательно вымойте персик, очистите бананы, добавьте фрукты в блендер, измельчите до получения пасты. Нарежьте на ломтики половинку персика и отложите в сторону.
- Выложите пасту в миску, добавьте яблочный сок и перемешайте.
- Украсьте смузи ломтиками свежего персика.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
ФРУКТОВЫЙ СМУЗИ с яблоком и бананом