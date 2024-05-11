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Веганский смузи из персика и банана: вместо молочной основы используется яблочный сок. Получается очень вкусно!

Готовим веганский смузи из персика и банана

0:43
Еда

Что может быть лучше на завтрак, чем смузи из персиков, банана и яблочного сока? Это веганский коктейль, поэтому в нём не используются молочные продукты.

Готовим веганский смузи из персика и банана
Фото: flickr.com by OiMax is licensed under CC BY 2.0.

При желании вы можете использовать охлаждённое миндальное молоко.

Ингредиенты 

  • 1,5 персика
  • 1 стакан яблочного сока
  • 2 банана

Приготовление

  1. Тщательно вымойте персик, очистите бананы, добавьте фрукты в блендер, измельчите до получения пасты. Нарежьте на ломтики половинку персика и отложите в сторону.
  2. Выложите пасту в миску, добавьте яблочный сок и перемешайте.
  3. Украсьте смузи ломтиками свежего персика.
ФРУКТОВЫЙ СМУЗИ с яблоком и бананом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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