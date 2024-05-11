Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певец Юрий Лоза похвалил Михаила Мишустина
Готовим веганский смузи из персика и банана
Кинологи назвали страхи собак
Как правильно полить арбузы
Создатель ChatGPT назвал свой ИИ "самым глупым"
Алёна Апина о съёмках в "Комбинации": "Печально, что не сложилось"
Как визуально увеличить маленькую комнату
Легкие и стильные укладки: топ трендов на весну от стилиста Викторовой
Россиянин выиграл в лотерею свыше 607 млн рублей
Жизнь в США: чем удивляют отсутствие больничных и отношение к кражам

Россиянка рассказала подробности о жизни в США

Туризм

Путешественница из Тюмени поделилась своими впечатлениями о том, почему жизнь в США может показаться россиянам непривычной и трудной. 

Россиянка рассказала подробности о жизни в США
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она отметила, что в США люди сталкиваются с необходимостью постоянно работать, так как оплачиваемые больничные и отпуска по уходу за ребенком здесь не предусмотрены. 

"Представьте ситуацию: заболел — иди домой, но зарплату за это время тебе не выплатят," — написала она в своем блоге.

Еще одним неожиданным моментом для нее стало отношение к кражам в магазинах: если сумма украденного не превышает тысячу долларов, продавцы могут даже не обратить внимания. Однако, по ее словам, такая практика не характерна для всех штатов. Также жительница Тюмени выразила беспокойство по поводу доступности оружия в США, что, по ее мнению, снижает чувство безопасности. Кроме того, ее удивило, что налог на добавленную стоимость в магазинах не включен в цену товара, и итоговую стоимость покупки можно узнать только у кассы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом

Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.

Кинологи назвали породы собак без неприятного запаха
Телеведущая Елена Николаева назвала второго сына Романом
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Зеленский требует снять людей с фронта для "охраны Киева" Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Грандиозный демонтаж плотин на реке Кламат: как снос четырёх гигантов восстановит экосистему
Не допустите поломку двигателя. Уровень масла: что нужно знать и как проверить
Новый инновационный способ защиты от акул в Египте: прототип устройства в Хургаде
Новый инновационный способ защиты от акул в Египте: прототип устройства в Хургаде
Последние материалы
Певец Юрий Лоза похвалил Михаила Мишустина
Готовим веганский смузи из персика и банана
Россиянка рассказала подробности о жизни в США
Кинологи назвали страхи собак
Как правильно полить арбузы
Создатель ChatGPT назвал свой ИИ "самым глупым"
Алёна Апина о съёмках в "Комбинации": "Печально, что не сложилось"
Как визуально увеличить маленькую комнату
Легкие и стильные укладки: топ трендов на весну от стилиста Викторовой
Россиянин выиграл в лотерею свыше 607 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников