Жизнь в США: чем удивляют отсутствие больничных и отношение к кражам

Путешественница из Тюмени поделилась своими впечатлениями о том, почему жизнь в США может показаться россиянам непривычной и трудной.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication