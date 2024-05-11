Жизнь в США: чем удивляют отсутствие больничных и отношение к кражам

Россиянка рассказала подробности о жизни в США

Путешественница из Тюмени поделилась своими впечатлениями о том, почему жизнь в США может показаться россиянам непривычной и трудной.

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Она отметила, что в США люди сталкиваются с необходимостью постоянно работать, так как оплачиваемые больничные и отпуска по уходу за ребенком здесь не предусмотрены.

"Представьте ситуацию: заболел — иди домой, но зарплату за это время тебе не выплатят," — написала она в своем блоге.

Еще одним неожиданным моментом для нее стало отношение к кражам в магазинах: если сумма украденного не превышает тысячу долларов, продавцы могут даже не обратить внимания. Однако, по ее словам, такая практика не характерна для всех штатов. Также жительница Тюмени выразила беспокойство по поводу доступности оружия в США, что, по ее мнению, снижает чувство безопасности. Кроме того, ее удивило, что налог на добавленную стоимость в магазинах не включен в цену товара, и итоговую стоимость покупки можно узнать только у кассы.