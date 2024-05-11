Михаил Мишустин предложил новый состав правительства: ключевые фигуры и их роли

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Михаил Мишустин представил новый состав правительства РФ

Туризм

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил в Госдуму новый список кандидатов в состав правительства. Ожидается, что основные игроки в новом кабинете министров сохранят свои позиции или даже укрепят их, что не предвещает значительных изменений для туристической индустрии.

Михаил Мишустин представил новый состав правительства РФ
Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В числе вице-премьеров предложено оставить Дмитрия Чернышенко, который последние годы отвечал за сферу туризма и планируется продолжать эту работу.

В Министерстве экономического развития также не ожидается изменений: Максим Решетников должен остаться на посту министра, как это видит председатель правительства.

Для усиления внимания к развитию транспорта и логистики, Виталий Савельев, ранее руководивший Минтрансом, предложен на пост заместителя председателя правительства. Он продолжит курировать эту сферу.

На место министра транспорта выдвинут Роман Старовойт, губернатор Курской области, который ранее управлял Росавтодором и хорошо знаком с отраслью.

В телеграм-канале "Крыша ТурДома" активно обсуждают эту новость. Некоторые подписчики выразили разочарование, что в списке не оказалось бывшего главы Ростуризма Зарины Догузовой, чьи шансы на возвращение в правительство эксперты оценивают как минимальные.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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