Михаил Мишустин предложил новый состав правительства: ключевые фигуры и их роли

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил в Госдуму новый список кандидатов в состав правительства. Ожидается, что основные игроки в новом кабинете министров сохранят свои позиции или даже укрепят их, что не предвещает значительных изменений для туристической индустрии.

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license