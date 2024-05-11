Этого боится каждая шавка: главные страхи любой собаки

Кинологи назвали страхи собак

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки могут испытывать различные эмоции, включая страх. Давайте рассмотрим, что может испугать вашего пушистого друга.

Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Люди часто пугают собак, особенно если это незнакомцы. Например, взрослые собаки и щенки могут прятать хвост и издавать скулящие звуки при виде человека в необычной одежде, например, в большой шляпе или с длинной бородой. Реакция собаки зависит от её воспитания и опыта социализации.

Дети могут вызвать страх у собак из-за их непредсказуемого поведения, которое может непреднамеренно причинить животному боль или дискомфорт.

Ветеринарные визиты также являются источником стресса для многих животных. Особенно если собака уже имела негативный опыт, она может пытаться спрятаться или выказывать явное беспокойство.

Пылесосы могут серьезно напугать собак, вызывая у них страх. В таких случаях может помочь прогулка во время уборки, чтобы избежать продолжительного стресса для вашего питомца.