Секрет экономии топлива раскрыт: как водители могут сократить расход на 50%

Автомобильные специалисты предложили автолюбителям методы для значительной экономии бензина и дизельного топлива.
Эксперты из журнала "За рулем" считают, что владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач могут сэкономить до ста литров топлива в год.
"Все довольно просто — нужно установить высшую передачу. Для этого необходимо переключить селектор автоматической коробки передач в ручной режим и убедиться, что на дисплее вместо символа D появляется номер высокой передачи. Таким образом, при слабом нажатии на педаль газа коробка не будет переключаться на нижние передачи", — говорят разработчики метода.
Они рассчитали, что такая стратегия позволит сэкономить до половины литра топлива на каждые сто километров пробега.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.