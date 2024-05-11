Секрет экономии топлива раскрыт: как водители могут сократить расход на 50%

Автоэксперт дал советы по максимальной экономии топлива

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Автомобильные специалисты предложили автолюбителям методы для значительной экономии бензина и дизельного топлива.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Эксперты из журнала "За рулем" считают, что владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач могут сэкономить до ста литров топлива в год.

"Все довольно просто — нужно установить высшую передачу. Для этого необходимо переключить селектор автоматической коробки передач в ручной режим и убедиться, что на дисплее вместо символа D появляется номер высокой передачи. Таким образом, при слабом нажатии на педаль газа коробка не будет переключаться на нижние передачи", — говорят разработчики метода.

Они рассчитали, что такая стратегия позволит сэкономить до половины литра топлива на каждые сто километров пробега.