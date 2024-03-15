Стас Михайлов не только поет, но и голосует: неожиданное открытие артиста на выборах президента

Стас Михайлов, находясь в гастрольном туре по стране, не забывает о своих гражданских обязанностях и участвует в выборах президента России.
В день голосования артист посетил избирательный участок в Омске, отдал свой голос и устроил концерт с местным коллективом. Это произошло после заявления Михайлова о возвращении всех артистов, уехавших из России.
В ответ Алла Пугачева выразила свое недовольство такими высказываниями, назвав Михайлова неприличным словом.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.