Как подготовить идеальную аптечку для путешествий: необходимые предметы и их применение

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Полезные предметы для аптечки: советы для путешественников

1:32
Туризм

Опытные путешественники и медицинские работники часто подчеркивают важность готовности к непредвиденным ситуациям во время поездок, включая потребность в медицинской помощи.

Полезные предметы для аптечки: советы для путешественников
Фото: unsplash.com by Lionello DelPiccolo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В этих случаях крайне полезно иметь с собой хорошо укомплектованную аптечку, оснащенную всем необходимым для оказания первой помощи без специальных навыков.

Основные элементы, которые следует включить в аптечку, — это лейкопластыри различных размеров для обработки порезов и ссадин, марля для остановки кровотечения и оказания давления на рану, креповые повязки для фиксации вывихов и поддержки ран, а также хирургическая лента для закрепления повязок.

Маленькие ножницы и пинцет окажутся необходимы для резки и удаления инородных тел из раны. Также стоит добавить антисептические салфетки для очистки и защиты ран от инфекции, презервативы, которые можно использовать как запасные носители воды или экстренные пакеты со льдом, обезболивающие средства, такие как ацетаминофен или ибупрофен, для снятия боли и жара, таблетки лоперамида при желудочных расстройствах, антигистаминный крем для уменьшения зуда от укусов насекомых и антибактериальные кремы для лечения порезов и царапин.

Собрав эти предметы в компактную аптечку и храня ее в рюкзаке, можно значительно повысить свою готовность к чрезвычайным ситуациям во время путешествий.


Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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