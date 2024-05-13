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Продление программы материнского капитала до 2030 года: новые возможности для российских семей

Программу материнского капитала продлят до 2030 года

1:38
Недвижимость

Михаил Мишустин, исполняющий обязанности премьер-министра, объявил о планах продления программы материнского капитала до 2030 года во время выступления в Госдуме. Он также упомянул о создании нового национального проекта "Семья", который будет включать наиболее востребованные меры господдержки, включая материнский капитал. В 2024 году на поддержку семей предусмотрено выделение из бюджета около 3 триллионов рублей.

Программу материнского капитала продлят до 2030 года
Фото: Wikipedia by Burim is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Мишустин напомнил, что семьи получают маткапитал сразу после рождения ребенка и подчеркнул, что процесс оформления субсидии упрощен, не требуя от родителей сбора документов или личного участия. Он отметил, что многие процедуры уже автоматизированы, что включает около 40 федеральных программ поддержки.

Материнский капитал в России вводился в 2007 году и, по предложению президента Владимира Путина, должен продлиться до 2030 года. Изначально выплаты предоставлялись при рождении второго ребенка, но с 2020 года субсидии расширены на первенцев. В 2024 году сумма маткапитала на первого ребенка составила 631 тысячу рублей, а на второго — 834 тысячи рублей. Семьи могут использовать эти средства на улучшение жилищных условий, оплату ипотеки, образование детей, а также на другие цели, такие как услуги для детей-инвалидов или накопительную пенсию матери.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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