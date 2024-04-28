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Использование маткапитала на ремонт квартир: новое предложение для молодых семей

Маткапитал можно будет тратить на ремонт жилья

0:38
Недвижимость

Михаил Ветров, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, предложил премьер-министру Михаилу Мишустину разрешить молодым семьям использовать материнский капитал на ремонт обычных квартир.

Маткапитал можно будет тратить на ремонт жилья
Фото: Wikipedia by Burim is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это предложение отмечается как продолжение усилий по улучшению жилищных условий для молодых родителей. Напомним, ранее было разрешено использовать эти средства для ремонта домов в блокированной застройке и таунхаусах, но многие семьи проживают в стандартных квартирах, где такая возможность до сих пор не предоставлялась.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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