Использование маткапитала на ремонт квартир: новое предложение для молодых семей

Маткапитал можно будет тратить на ремонт жилья

0:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Михаил Ветров, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, предложил премьер-министру Михаилу Мишустину разрешить молодым семьям использовать материнский капитал на ремонт обычных квартир.

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Это предложение отмечается как продолжение усилий по улучшению жилищных условий для молодых родителей. Напомним, ранее было разрешено использовать эти средства для ремонта домов в блокированной застройке и таунхаусах, но многие семьи проживают в стандартных квартирах, где такая возможность до сих пор не предоставлялась.