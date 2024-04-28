Использование маткапитала на ремонт квартир: новое предложение для молодых семей

Михаил Ветров, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, предложил премьер-министру Михаилу Мишустину разрешить молодым семьям использовать материнский капитал на ремонт обычных квартир.
Это предложение отмечается как продолжение усилий по улучшению жилищных условий для молодых родителей. Напомним, ранее было разрешено использовать эти средства для ремонта домов в блокированной застройке и таунхаусах, но многие семьи проживают в стандартных квартирах, где такая возможность до сих пор не предоставлялась.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".