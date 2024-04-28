Как волки: названы породы собак, которые обожают выть по поводу и без

Вой у собак — это один из способов общения и выражения эмоций, который относится к категории элементов их языка. С помощью воя они отмечают территорию и передают сигналы тем, кто может быть отстранён от стаи. В отличие от лая, вой может быть более частым у некоторых пород собак.
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Хаски: эти собаки выделяются своим стайным инстинктом и часто используют вой для выражения своего характера.
Аляскинский маламут: для маламутов вой — это часть их природы, и это поведение укоренено в их генетике, поэтому оно может быть сложно поддающимся коррекции.
Басенджи: из-за особенностей строения гортани они не очень хороши в лае, но отлично воют.
Бассет-хаунд: эти собаки с уверенным и энергичным характером могут выть долго, выражая своё чувство одиночества и тоски.
Восточноевропейская лайка: это рабочая собака, привыкшая находиться рядом с человеком, и если они чувствуют отсутствие своего хозяина, то могут начать выть.