"Спускается на дно": продюсер раскрыл заработок Макаревича* после ухода из России

Сергей Дворцов о будущем Андрея Макаревича*: карьера на грани завершения

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов высказался о ситуации с заработками Андрея Макаревича* после его переезда из России. До начала специальной военной операции на Украине Макаревич получал "неплохие гонорары" в России, но сейчас, по словам Дворцова, его доход снизился до 300-400 тысяч рублей за концерт.

Фото: Wikipedia by Mark Nakoykher is licensed under CC BY-SA 4.0

Продюсер также предположил, что в ближайшие полгода карьера музыканта закончится, и он разделит участь других иноагентов, уехавших из РФ. Дворцов утверждает, что Макаревич* ошибочно рассчитывает на популярность и большие деньги в другой стране, и уверен, что это временно.

* — признан иностранным агентом.