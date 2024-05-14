Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Игорь Юргенс рассказал, когда стоит страховать жильё от лесных пожаров
В Московском планетарии рассказали о метановых ливнях и реках на Титане
Актёр Олег Шкловский больше не хочет сниматься в кино и играть в театре
В Петрозаводске мошенники выманили у пенсионерки 230 тысяч рублей
Полезные свойства перца чили
В России разработали комплекс для лечения ПТСР при помощи виртуальной реальности
Кошка слишком часто остается дома одна: что делать хозяину — 3 хитрости
Хрущ наносит значительный вред огороду
В Приморье задержали двух китайцев за сбор лишайника в заповеднике
"Спускается на дно": продюсер раскрыл заработок Макаревича* после ухода из России

Сергей Дворцов о будущем Андрея Макаревича*: карьера на грани завершения

0:43
Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов высказался о ситуации с заработками Андрея Макаревича* после его переезда из России. До начала специальной военной операции на Украине Макаревич получал "неплохие гонорары" в России, но сейчас, по словам Дворцова, его доход снизился до 300-400 тысяч рублей за концерт.

Сергей Дворцов о будущем Андрея Макаревича*: карьера на грани завершения
Фото: Wikipedia by Mark Nakoykher is licensed under CC BY-SA 4.0

Продюсер также предположил, что в ближайшие полгода карьера музыканта закончится, и он разделит участь других иноагентов, уехавших из РФ. Дворцов утверждает, что Макаревич* ошибочно рассчитывает на популярность и большие деньги в другой стране, и уверен, что это временно.

* — признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали

В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя

Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Как применять золу в саду
Эти растения очень любят золу
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Можно ли сыпать золу под виноград?
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Последние материалы
В Петрозаводске мошенники выманили у пенсионерки 230 тысяч рублей
Полезные свойства перца чили
В России разработали комплекс для лечения ПТСР при помощи виртуальной реальности
Кошка слишком часто остается дома одна: что делать хозяину — 3 хитрости
Сергей Дворцов о будущем Андрея Макаревича*: карьера на грани завершения
Хрущ наносит значительный вред огороду
В Приморье задержали двух китайцев за сбор лишайника в заповеднике
Ягодный напиток: выводит из организма шлаки и насыщает витаминами
Переписывать завещание можно бесконечно, рассказала юрист
Хитрости макияжа: как подготовиться к вечеринке за считанные минуты?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников