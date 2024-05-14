"Спускается на дно": продюсер раскрыл заработок Макаревича* после ухода из России

Продюсер Сергей Дворцов высказался о ситуации с заработками Андрея Макаревича* после его переезда из России. До начала специальной военной операции на Украине Макаревич получал "неплохие гонорары" в России, но сейчас, по словам Дворцова, его доход снизился до 300-400 тысяч рублей за концерт.
Продюсер также предположил, что в ближайшие полгода карьера музыканта закончится, и он разделит участь других иноагентов, уехавших из РФ. Дворцов утверждает, что Макаревич* ошибочно рассчитывает на популярность и большие деньги в другой стране, и уверен, что это временно.
* — признан иностранным агентом.
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