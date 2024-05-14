Двое граждан КНР задержаны за незаконный сбор краснокнижного лишайника в заповеднике

На территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае задержаны двое граждан Китая за незаконный проникновение в целях сбора редкого лишайника, занесенного в Красную книгу, согласно сообщению пресс-службы заповедника.
В воскресенье, во время патрулирования, инспекторы обнаружили автомобиль с российскими номерами у шлагбаума в охранной зоне. В машине находилось трое китайцев, а еще двое вышли с территории заповедника, один из них говорил по-русски. В автомобиле были найдены только пустые мешки. Задержанные были доставлены в полицию, где выяснилось, что у всех были действующие визы.
В полиции один из задержанных рассказал, что прибыл с целью сбора лишайника умбиликария съедобная, из которого в азиатских странах готовят деликатесное блюдо иватаке. Растение растет только в экологически чистых местах, таких как высокие камни и скалы, и известно произрастание его в местности Ясное, где и были найдены нарушители. Инспекторы предполагают, что целью нарушителей был сбор этого редкого растения.
Так как в машине были найдены пустые мешки, нарушителям был составлен протокол за незаконное нахождение на территории заповедника по соответствующей административной статье.
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