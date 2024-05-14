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Двое граждан КНР задержаны за незаконный сбор краснокнижного лишайника в заповеднике

В Приморье задержали двух китайцев за сбор лишайника в заповеднике

1:21
Туризм

На территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае задержаны двое граждан Китая за незаконный проникновение в целях сбора редкого лишайника, занесенного в Красную книгу, согласно сообщению пресс-службы заповедника.

В Приморье задержали двух китайцев за сбор лишайника в заповеднике
Фото: commons.wikimedia.org by LllKSTlll is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В воскресенье, во время патрулирования, инспекторы обнаружили автомобиль с российскими номерами у шлагбаума в охранной зоне. В машине находилось трое китайцев, а еще двое вышли с территории заповедника, один из них говорил по-русски. В автомобиле были найдены только пустые мешки. Задержанные были доставлены в полицию, где выяснилось, что у всех были действующие визы.

В полиции один из задержанных рассказал, что прибыл с целью сбора лишайника умбиликария съедобная, из которого в азиатских странах готовят деликатесное блюдо иватаке. Растение растет только в экологически чистых местах, таких как высокие камни и скалы, и известно произрастание его в местности Ясное, где и были найдены нарушители. Инспекторы предполагают, что целью нарушителей был сбор этого редкого растения.

Так как в машине были найдены пустые мешки, нарушителям был составлен протокол за незаконное нахождение на территории заповедника по соответствующей административной статье.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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