Как влияет на здоровье красный перец чили: добавьте его в свой рацион

Благодаря большому количеству капсаицина плоды перца обладают мощным антибактериальным и противовирусным действием — они убивают до 75% вредных бактерий.
Причиной остроты перца является капсаицин — алкалоид, стимулирующий ветви тройничного нерва, раздражая верхние дыхательные пути, кожу и слизистые оболочки.
Он повышает иммунитет, особенно устойчивость к различным простудным заболеваниям. Небольшое количество чили стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и повышает аппетит. Снижает уровень сахара в крови.
Употребление острого перца улучшает аппетит, кровообращение, активизирует обмен веществ, мозговую деятельность, снижает артериальное давление, повышает устойчивость организма к стрессам, укрепляет иммунитет. Кроме того, ученые считают, что перец чили способствует увеличению продолжительности жизни человека.
Его употребляют в свежем, сушеном, замороженном и маринованном виде. Перец не теряет своих свойств при термической обработке.
Сначала добавьте немного специи, чтобы увидеть, сколько чили вам хватит. Кстати, перец чили добавляют не только в еду, но и в напитки — например, кофе.
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