Как влияет на здоровье красный перец чили: добавьте его в свой рацион

Полезные свойства перца чили

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Благодаря большому количеству капсаицина плоды перца обладают мощным антибактериальным и противовирусным действием — они убивают до 75% вредных бактерий.

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Причиной остроты перца является капсаицин — алкалоид, стимулирующий ветви тройничного нерва, раздражая верхние дыхательные пути, кожу и слизистые оболочки.

В чем польза острого перца

Он повышает иммунитет, особенно устойчивость к различным простудным заболеваниям. Небольшое количество чили стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и повышает аппетит. Снижает уровень сахара в крови.

Употребление острого перца улучшает аппетит, кровообращение, активизирует обмен веществ, мозговую деятельность, снижает артериальное давление, повышает устойчивость организма к стрессам, укрепляет иммунитет. Кроме того, ученые считают, что перец чили способствует увеличению продолжительности жизни человека.

Как едят перец чили

Его употребляют в свежем, сушеном, замороженном и маринованном виде. Перец не теряет своих свойств при термической обработке.

Сначала добавьте немного специи, чтобы увидеть, сколько чили вам хватит. Кстати, перец чили добавляют не только в еду, но и в напитки — например, кофе.