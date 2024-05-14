Мошенники обманули 85-летнюю петрозаводчанку, похитив с её счета 230 тысяч рублей

В Петрозаводске мошенники выманили у пенсионерки 230 тысяч рублей

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

85-летняя жительница Петрозаводска стала жертвой интернет-мошенников, которые выманили у неё почти полмиллиона рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Мошенник, представившийся сотрудником банка под фамилией Степанов, связался с пожилой женщиной через мессенджер. Он убедил её, что неизвестные пытаются украсть деньги с её счёта, и предложил защитить её сбережения путём страхования.

После настойчивых уговоров пенсионерка дала согласие. Ей прислали ссылку для входа в банковское приложение и запросили ввести пароль. В результате с её счета было списано 230 тысяч рублей. Хотя петрозаводчанку заверили, что средства переведены на защищённый счёт, списание денег продолжилось.

Проверив информацию в приложении, женщина обнаружила, что средства были сняты в Санкт-Петербурге. Обратившись в банк, пенсионерка получила подтверждение о том, что стала жертвой мошенничества.