Как часто можно менять завещание: правила и процедуры — рассказывает юрист

Переписывать завещание можно бесконечно, рассказала юрист

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Закон не ограничивает количество возможных версий завещания, сообщает ресурс "Банки.ру". Юрист Ирина Сивакова отметила, что можно бесконечно создавать новые завещания и аннулировать старые, даже ежедневно.

Фото: Pravda.Ru

Юридическую силу имеет последнее составленное завещание, подчеркнула Сивакова. Она также объяснила процедуру изменения завещания: необходимо обратиться к нотариусу, причем не обязательно к тому, кто заверял предыдущий документ. Сивакова уточнила, что новое завещание может частично аннулировать предыдущее, если его положения противоречат ранее указанному. Например, если в первом завещании наследодатель оставил квартиру сестре, а в последнем — племяннику, то право на наследование получит племянник.

Кроме того, наследодатель имеет право полностью аннулировать предыдущее завещание без создания нового, в таком случае наследование будет проходить согласно общим законодательным правилам и порядку очередности.