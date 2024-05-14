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Разработан уникальный реабилитационный метод для военных: виртуальная реальность против ПТСР

В России разработали комплекс для лечения ПТСР при помощи виртуальной реальности

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Наука

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета разработали комплекс и методику реабилитации для военных с ПТСР.

В России разработали комплекс для лечения ПТСР при помощи виртуальной реальности
Фото: Wikipedia by Apple Inc is licensed under Добросовестное использование

Программа включает психологические тесты и анализ психофизиологических реакций с помощью специальных датчиков. Реабилитация осуществляется через 10 сеансов виртуальной реальности, где используются экспозиционные психотерапевтические методы, релаксационные техники и биологическая обратная связь. Программное решение автоматизирует процесс и упрощает анализ данных, сообщает ТАСС.

Руководитель проекта подчеркнула высокую частоту ПТСР среди ветеранов, указывая на необходимость таких реабилитационных программ.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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