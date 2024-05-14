Разработан уникальный реабилитационный метод для военных: виртуальная реальность против ПТСР

В России разработали комплекс для лечения ПТСР при помощи виртуальной реальности

0:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета разработали комплекс и методику реабилитации для военных с ПТСР.

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Программа включает психологические тесты и анализ психофизиологических реакций с помощью специальных датчиков. Реабилитация осуществляется через 10 сеансов виртуальной реальности, где используются экспозиционные психотерапевтические методы, релаксационные техники и биологическая обратная связь. Программное решение автоматизирует процесс и упрощает анализ данных, сообщает ТАСС.

Руководитель проекта подчеркнула высокую частоту ПТСР среди ветеранов, указывая на необходимость таких реабилитационных программ.