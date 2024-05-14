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Напиток из сушёных ягод: простой способ очистить организм и нормализовать обмен веществ

Ягодный напиток: выводит из организма шлаки и насыщает витаминами

1:39
Еда

Ягодный напиток — это вкусный и полезный выбор для укрепления организма и очищения кишечника.

Ягодный напиток: выводит из организма шлаки и насыщает витаминами
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ягодный напиток является отличным дополнением к здоровому образу жизни, особенно для тех, кто стремится укрепить организм и улучшить работу пищеварительной системы.

Напиток, рекомендуемый порталом "Спорт-Экспресс", богат витаминами и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье и иммунитет. Однако, как и с любыми другими напитками, важно умеренное потребление и соблюдение сбалансированной диеты для достижения наилучших результатов.

Рецепт напитка включает в себя (на 1 порцию):

  • смесь сушёных ягод (любых — брусника, черника, смородина, земляника и т. д. — 1 ст. ложка),
  • листья ягоды (1 горсть),
  • 250 мл воды.

Приготовление

  1. Для приготовления напитка, возьмите столовую ложку смеси сушёных ягод и горсть листьев выбранной ягоды. Залейте кипятком и томите на медленном огне в течение 15-20 минут.
  2. После этого настоите около трёх часов, покрыв отвар тёплым полотенцем.
  3. Перед употреблением процедите напиток.
  4. Рекомендуется употреблять по половине стакана за полчаса до еды.

Смесь ягод в этом напитке способствует улучшению работы пищеварительной системы, выводу лишней жидкости из организма, ускорению обменных процессов. Брусника, например, обладает желчегонным действием и слабительным эффектом, что помогает очистить кишечник.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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