Прощайте, скучные дни: топ секретных трюков, чтобы ваш кот никогда не чувствовал себя одиноким

Кошка слишком часто остается дома одна: что делать хозяину — 3 хитрости

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие считают кошек существами, предпочитающими уединение и отличающимися эгоизмом.

Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако эти мягкосердечные животные действительно привязываются к своим владельцам и испытывают дискомфорт, оставаясь одни в доме на долгое время.

К сожалению, не редкость, что владельцы оставляют своих четвероногих друзей одних на 8-12 часов ежедневно. Иногда кошки остаются в полной изоляции на несколько дней.

К счастью, существует несколько методов, которые помогут вашему питомцу чувствовать себя счастливее, даже когда он без присмотра.

Большое количество игрушек

Если ваш кот часто остается один дома, обеспечьте его множеством игрушек.

Вы даже не обязаны их покупать; можно смастерить игрушки в домашних условиях, используя старые носки, коробки или шарики для пинг-понга. Часто кошки получают больше удовольствия от домашних игрушек, чем от магазинных.

Полки на стенах

Желательно, чтобы кот мог свободно забираться на высоту. Владелец может купить или сам сделать стенные комплексы для восхождения.

Комфортное место на подоконнике

Поставьте мягкую подушку или одеяло перед закрытым окном, создавая уютное место для длительного наблюдения за улицей. Не забудьте убрать с подоконника все, что может мешать вашему питомцу, особенно цветочные горшки.