Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Дагестане двое людей столкнулись на зиплайне
Эксперт Игорь Юргенс рассказал, когда стоит страховать жильё от лесных пожаров
В Московском планетарии рассказали о метановых ливнях и реках на Титане
Актёр Олег Шкловский больше не хочет сниматься в кино и играть в театре
В Петрозаводске мошенники выманили у пенсионерки 230 тысяч рублей
Полезные свойства перца чили
В России разработали комплекс для лечения ПТСР при помощи виртуальной реальности
Сергей Дворцов о будущем Андрея Макаревича*: карьера на грани завершения
Хрущ наносит значительный вред огороду
Прощайте, скучные дни: топ секретных трюков, чтобы ваш кот никогда не чувствовал себя одиноким

Кошка слишком часто остается дома одна: что делать хозяину — 3 хитрости

1:28
Зоосфера » Кошки

Многие считают кошек существами, предпочитающими уединение и отличающимися эгоизмом.

Кошка слишком часто остается дома одна: что делать хозяину — 3 хитрости
Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако эти мягкосердечные животные действительно привязываются к своим владельцам и испытывают дискомфорт, оставаясь одни в доме на долгое время.

К сожалению, не редкость, что владельцы оставляют своих четвероногих друзей одних на 8-12 часов ежедневно. Иногда кошки остаются в полной изоляции на несколько дней.

К счастью, существует несколько методов, которые помогут вашему питомцу чувствовать себя счастливее, даже когда он без присмотра.

Большое количество игрушек

Если ваш кот часто остается один дома, обеспечьте его множеством игрушек.

Вы даже не обязаны их покупать; можно смастерить игрушки в домашних условиях, используя старые носки, коробки или шарики для пинг-понга. Часто кошки получают больше удовольствия от домашних игрушек, чем от магазинных.

Полки на стенах

Желательно, чтобы кот мог свободно забираться на высоту. Владелец может купить или сам сделать стенные комплексы для восхождения.

Комфортное место на подоконнике

Поставьте мягкую подушку или одеяло перед закрытым окном, создавая уютное место для длительного наблюдения за улицей. Не забудьте убрать с подоконника все, что может мешать вашему питомцу, особенно цветочные горшки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали

В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя

Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Как применять золу в саду
Эти растения очень любят золу
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Можно ли сыпать золу под виноград?
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Последние материалы
В Петрозаводске мошенники выманили у пенсионерки 230 тысяч рублей
Полезные свойства перца чили
В России разработали комплекс для лечения ПТСР при помощи виртуальной реальности
Кошка слишком часто остается дома одна: что делать хозяину — 3 хитрости
Сергей Дворцов о будущем Андрея Макаревича*: карьера на грани завершения
Хрущ наносит значительный вред огороду
В Приморье задержали двух китайцев за сбор лишайника в заповеднике
Ягодный напиток: выводит из организма шлаки и насыщает витаминами
Переписывать завещание можно бесконечно, рассказала юрист
Хитрости макияжа: как подготовиться к вечеринке за считанные минуты?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников