Советы по макияжу для ленивых: пять хитростей для быстрого и эффектного образа

Хитрости макияжа: как подготовиться к вечеринке за считанные минуты?

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Какие вечеринки без хорошего макияжа? Но кто же хочет тратить целую вечность на его создание? И вот мы на помощь приходим! Встречайте нашу подборку пяти удивительных лайфхаков от bebeautiful.in, которые облегчат жизнь даже самой ленивой девушке.

Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Помада для всего

Не нужно множество средств, чтобы создать идеальный образ! Просто нанесите помаду на губы, щеки и веки, а затем аккуратно растушуйте. Этот метод позволяет создать гармоничный монохромный образ за считанные минуты.

Быстрый смоки-айс

Не хочется возиться с палетками теней? Возьмите карандаш и размажьте его по веку. Результат будет вас приятно удивлять! Благодаря такому способу можно создать эффектный дымчатый макияж глаз.

Сияйте, как звезда

Добавьте сияния вашему телу, смешав немного лосьона с хайлайтером и нанеся на ключицы и плечи. Это так просто, а эффект потрясающий! Этот трюк придаст вашему образу шик и яркость, выделит вас из толпы на любой вечеринке.

Контуринг без усилий

Чтобы придать лицу форму, используйте бронзер, нанеся его на скулы, линию подбородка и крылья носа. Растушуйте и наслаждайтесь результатом! Этот способ контурирования легок в исполнении, но при этом красиво выделяет черты лица и создает эффект скульптурирования.

Брови за считанные минуты

Используйте цветной гель для бровей! Благодаря этому продукты вы одновременно можете придать им форму и цвет. Этот метод позволяет добиться аккуратных и выразительных бровей всего за несколько мгновений.

Следуя этим простым советам, вы будете готовы к любой вечеринке в одно мгновение. Попробуйте и убедитесь сами!

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