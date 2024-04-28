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Профессор поделился эффективным методом лечения сезонного поллиноза

Академик Караулов: метод АСИТ эффективен при сезонном поллинозе

1:13
Здоровье

Весна — сложное время для людей, страдающих от аллергии на пыльцу, или поллиноза. Профессор Александр Караулов, который является академиком РАН и руководителем лаборатории иммунопатологии Сеченовского университета, поделился советами по борьбе с аллергией.

Академик Караулов: метод АСИТ эффективен при сезонном поллинозе
Фото: unsplash.com by Alex Jones is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам Александра Караулова, сезонный поллиноз может быть контролируем с помощью метода АСИТ, включающего вакцинацию специально подготовленным экстрактом аллергена. Лечение проводится по специальной схеме и, как правило, может занимать около трёх лет.

"При успешно проведённой терапии можно добиться стойкого купирования симптомов аллергии на протяжении очень длительного времени, для некоторых пациентов это пожизненная ремиссия", — объяснил Александр Караулов.

будущем новые вакцины, предназначенные для проведения аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), возможно будут использоваться для профилактики аллергических проявлений у пациентов, уязвимых в силу генетической предрасположенности. По утверждению врача, они полностью безопасны и не вызывают побочных эффектов, что позволяет рассматривать их для профилактического применения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гончар Виктор
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Специалист Магарина Надежда
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Специалист Шенаева Татьяна
Специалист по лечению аллергических ринитов, аллергических дерматозов, атопической бронхиальной астмы, крапивницы, рецидивирующих отеков Квинке, вторично-иммунодефицитных сотояний, ассоциируемых с рецидивами герпетической инфекции, ВПЧ, фурункулезом.
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