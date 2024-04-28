Профессор поделился эффективным методом лечения сезонного поллиноза

Академик Караулов: метод АСИТ эффективен при сезонном поллинозе

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Весна — сложное время для людей, страдающих от аллергии на пыльцу, или поллиноза. Профессор Александр Караулов, который является академиком РАН и руководителем лаборатории иммунопатологии Сеченовского университета, поделился советами по борьбе с аллергией.

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По словам Александра Караулова, сезонный поллиноз может быть контролируем с помощью метода АСИТ, включающего вакцинацию специально подготовленным экстрактом аллергена. Лечение проводится по специальной схеме и, как правило, может занимать около трёх лет.

"При успешно проведённой терапии можно добиться стойкого купирования симптомов аллергии на протяжении очень длительного времени, для некоторых пациентов это пожизненная ремиссия", — объяснил Александр Караулов.

будущем новые вакцины, предназначенные для проведения аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), возможно будут использоваться для профилактики аллергических проявлений у пациентов, уязвимых в силу генетической предрасположенности. По утверждению врача, они полностью безопасны и не вызывают побочных эффектов, что позволяет рассматривать их для профилактического применения.