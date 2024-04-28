76-летняя поклонница Стаса Михайлова покорила сердце певца: вот что она сделала

76-летняя Любовь Ивановна из Орла осуществила свою многолетнюю мечту встретиться с любимым певцом Стасом Михайловым.
История началась, когда на день рождения Любови Ивановны дочь пригласила аниматора, одетого как Михайлов, и видео этого события привлекло внимание самого артиста. Певец пообещал пригласить её на свой концерт и выполнил обещание.
Любовь Ивановна приехала на концерт в столицу, где не только активно участвовала в концерте, но и встретилась с Михайловым лично, вручив ему варенье со своего участка после выступления.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".