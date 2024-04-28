76-летняя поклонница Стаса Михайлова покорила сердце певца: вот что она сделала

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Мечта сбылась: пожилая фанатка встретилась со Стасом Михайловым после концерта

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Шоу-бизнес

76-летняя Любовь Ивановна из Орла осуществила свою многолетнюю мечту встретиться с любимым певцом Стасом Михайловым.

Мечта сбылась: пожилая фанатка встретилась со Стасом Михайловым после концерта
Фото: Wikipedia by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 4.0

История началась, когда на день рождения Любови Ивановны дочь пригласила аниматора, одетого как Михайлов, и видео этого события привлекло внимание самого артиста. Певец пообещал пригласить её на свой концерт и выполнил обещание.

Любовь Ивановна приехала на концерт в столицу, где не только активно участвовала в концерте, но и встретилась с Михайловым лично, вручив ему варенье со своего участка после выступления.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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