76-летняя поклонница Стаса Михайлова покорила сердце певца: вот что она сделала

Мечта сбылась: пожилая фанатка встретилась со Стасом Михайловым после концерта

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

76-летняя Любовь Ивановна из Орла осуществила свою многолетнюю мечту встретиться с любимым певцом Стасом Михайловым.

Фото: Wikipedia by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 4.0

История началась, когда на день рождения Любови Ивановны дочь пригласила аниматора, одетого как Михайлов, и видео этого события привлекло внимание самого артиста. Певец пообещал пригласить её на свой концерт и выполнил обещание.

Любовь Ивановна приехала на концерт в столицу, где не только активно участвовала в концерте, но и встретилась с Михайловым лично, вручив ему варенье со своего участка после выступления.