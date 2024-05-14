Митина: Резня в Рафахе при полном бессилии всего мира

Война в Секторе Газа продолжается!
Недавно Израиль продолжил бомбежку мирных городов. Армия ЦАХАЛ заняла КПП Рафах на границе с Египтом. Нетаньяху перестал поддерживать даже его главный хозяин в лице США, но израильтяне продолжают резню при полном бессилии всего мира.
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