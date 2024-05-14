Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стюардесса рассказала, как успокоить детей в самолете
Эксперты рассказали, как собаки помогают со стрессом
Оператор "Северного потока": каждая нить газопровода застрахована отдельно
В Москве стартовали работы по капремонту фасадов
Рецепт веганского супа из красной фасоли
Иван Ургант станцевал в Грузии после запрета фильма в РФ с ним в главной роли
Пять витаминов, без которых не обойтись тем, кто активно тренируется
Митина: Резня в Рафахе при полном бессилии всего мира
Мушки-дрозофилы разогнались на беговой дорожке до 5 см/с
Как сделать сухой ручей на дачном участке?

Сухой ручей для сада и дачи

2:16
Садоводство » Ландшафт

Садоводство и огородничество — это не только увлекательное хобби, но и способ расслабиться и насладиться природой. Одним из самых популярных элементов дачного участка является ручей. Он придаёт особый шарм и создает атмосферу уюта и спокойствия. В этой статье мы расскажем вам, как сделать сухой ручей на даче своими руками.

Оптимальным вариантом будет небольшой участок с небольшим наклоном. Также необходимо учесть, что ручей должен быть расположен вдали от дома и других построек, чтобы избежать возможных неприятностей в случае разлива воды.

Далее необходимо подготовить материалы и инструменты. Для создания ручья вам понадобятся: пленка для пруда, камни различных размеров, песок, геотекстиль, лопата, лейка и шланг для полива.

Начните с выкопки канавы для ручья. Ее ширина должна быть примерно 30-40 см, а глубина — около 20 см. Затем уложите геотекстиль на дно канавы, чтобы предотвратить прорастание сорняков и сохранить воду в ручье.

Далее следует уложить пленку для пруда в канаву, оставляя запас в несколько сантиметров по краям. Затем при помощи камней и песка закрепите пленку по краям и по дну канавы. Это позволит создать необходимый уклон для движения воды.

После этого можно приступать к созданию водопадов и препятствий на пути ручья. Для этого используйте камни различных размеров и форм, укладывая их так, чтобы вода могла свободно протекать между ними. Это придаст ручью естественный вид и создаст приятный шум водопадов.

Когда все препятствия установлены, можно приступать к наполнению ручья водой. Для этого используйте шланг и лейку, чтобы равномерно распределить воду по всей длине ручья. При желании можно добавить в воду камни и растения, чтобы придать еще больше естественности и красоты.

Не забывайте также о регулярном уходе за ручьем. Очищайте его от листвы и других мусорных отходов, чтобы сохранить чистоту воды и предотвратить засорение.

Как сделать сухой ручей? Ландшафтный дизайн
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"

Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".

Любовь Успенская пожаловалась на Филиппа Киркорова
Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали
Можно ли сыпать золу под виноград?
Эти растения очень любят золу
Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов Киевское руководство использовало все доступные резервы ВСУ Дмитрий Плотников В театре "Сфера" прошёл яркий творческий вечер, посвящённый Дню Победы Анжела Якубовская
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Последние материалы
Митина: Резня в Рафахе при полном бессилии всего мира
Киевское руководство использовало все доступные резервы ВСУ
Сухой ручей для сада и дачи
Мушки-дрозофилы разогнались на беговой дорожке до 5 см/с
Пользователи Сети рассказали, чем им не понравилось продолжение "Папиных дочек"
Портрет типичного покупателя загородного дома в Подмосковье
В театре "Сфера" прошёл яркий творческий вечер, посвящённый Дню Победы
История мировой рекламы: ещё в XIX веке бизнес стал делать её искусно
Инспектор труда Храмов: самозанятые могут создать профсоюз
Немецкий концерн Rheinmetall заявил о росте квартальной прибыли на 60%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников